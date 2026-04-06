Удары по Одессе: уничтожен детский сад и общежитие (фото)

В Одессе этой ночью под ударом оказались жилые здания, где люди мирно спали. Один из дронов попал в общежитие — там погибли три человека, среди них маленький ребенок. Другой удар пришелся по детскому саду, который фактически уничтожен. Очевидцы говорят, что на спасение были считанные секунды.

Журналисты Новини.LIVE побывали на местах ударов, пообщались с одесситами и сняли последствия.

Чудом спаслись

Этой ночью РФ атаковала Одессу дронами, взрывы раздавались один за другим. Житель поврежденного общежития Даниил рассказал, что вместе с девушкой и мамой услышал первый удар где-то рядом, но не успел даже среагировать. Когда же второй дрон начал подлетать, они уже инстинктивно бросились к несущим стенам.

"Когда был слышен второй "шахед", он глушил мотор. Мы быстро поднялись и подошли к несущим стенам. И буквально через пять секунд все взорвалось. Окна повылетали, пыль, ничего не видно", — вспоминает Даниил.

Паника после атаки

После взрыва в доме началась паника. Люди хватали самое необходимое и спускались вниз. Часть жителей сразу бросилась помогать другим, не думая о собственных вещах. Даниил говорит, что вернулся в квартиру уже позже — забрать документы и деньги.

"Я спустился вниз, а потом через минут двадцать поднялся — забрал документы, деньги. Потом помогал пострадавшим. Девушку выносил в скорую — у нее была травмирована нога, она вся синяя была", — рассказал парень.

Удар по детсаду

В Киевском районе Одессы во время ночной атаки попали в детский сад. Здание получило значительные повреждения — взрывная волна выбила окна, разрушила часть стен и перекрытий. После удара на месте вспыхнул пожар, который спасателям удалось потушить.

Сейчас территория садика выглядит как сплошные руины. Среди обломков лежат детские игрушки, мебель и вещи воспитанников. Часть здания фактически уничтожена. Будущее заведения пока неизвестно.

Что известно об атаке

В ночь на 6 апреля российские войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Повреждены детский сад, магазин, парк, жилые дома и автомобили. По данным Одесской областной прокуратуры, погибли три человека — две женщины и ребенок в возрасте 2,6 года. Еще по меньшей мере 16 человек получили ранения, среди них трое детей и беременная женщина. Количество пострадавших уточняется.

В результате атаки повреждены 20-этажный жилой комплекс, часть шестиэтажного дома, а также частные домовладения и административные здания. На местах работают правоохранители, которые документируют военные преступления.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 5 апреля россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными дронами. Оккупанты попали в пятиэтажку, в доме повреждены фасад и остекление, разрушены балконы и квартиры на двух этажах.

Также Новини.LIVE писали, что количество погибших в результате российской атаки по Одессе 28 марта увеличилось до четырех человек. 3 апреля в больнице умер мужчина, который получил ранения во время обстрела. Медики несколько дней боролись за его жизнь.