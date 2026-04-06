Кількість жертв внаслідок атаки на Одесу зросла до 15

Наслідки атаки на Одесу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі після нічної атаки відомо про трьох загиблих і щонайменше 15 поранених. Серед жертв — молода жінка та її маленька донька. Частину постраждалих госпіталізували, деякі — у важкому стані. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукають людей під уламками.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки атаки

Ворог масовано атакував Одесу. Влучання зафіксували щонайменше у двох районах міста. Через удари спалахнули пожежі та почалися руйнування в житлових кварталах. Пошкоджені приватні будинки, гуртожиток, дитячий садок та адміністративні будівлі.

Жертви атаки

За попередніми даними, загинули три людини. Серед них — 30-річна жінка та її донька віком 2 роки і 6 місяців, а також ще одна жінка 53 років. Щонайменше 15 людей отримали травми. Із них 13 госпіталізували. Серед поранених — вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка. У постраждалих діагностували осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння. Частина дорослих перебуває у важкому стані, діти — у стані середньої тяжкості.

Робота рятувальників

У місті виникли кілька пожеж, які рятувальникам вдалося загасити, попри тривалу повітряну тривогу. На місці працюють понад 100 рятувальників. Розгорнули оперативний штаб і пункти допомоги для мешканців. Тривають аварійно-рятувальні роботи — під завалами можуть залишатися люди. Дані щодо постраждалих ще уточнюються.

"Залучено кінологічну службу. На місці працюють психологи ДСНС та Національної поліції. Від міської влади розгорнений оперативний штаб. Від ДСНС пункти зламаності", — зазначив пресофіцер ДСНС Одещини Олександр Колосюк.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 5 квітня атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі та постраждали люди. За даними Повітряних сил ЗСУ, від початку нової доби в напрямку Одеської області, а згодом Одеси — летіли ударні безпілотники.

Також Новини.LIVE писали, що вранці, 4 квітня, Чорноморськ, що на Одещині, зазнав російської атаки. Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Окупанти пошкодили багатоквартирний будинок посеред міста.