Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Одесі після нічної атаки загинули троє людей, серед них дитина

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 07:08
Масштабна пожежа у місті після російської атаки. Фото: Одеська МВА

В Одесі внаслідок нічної ворожої атаки 6 квітня загинули щонайменше троє людей, серед них дитина. Ще десятеро осіб дістали поранення, двох постраждалих у тяжкому стані доправили до лікарні. У місті зафіксовані значні руйнування цивільних об'єктів.

Про це повідомили в Одеській МВА, передає Новини.LIVE.

Наслідки російського удару по Одесі 6 квітня

За оновленими даними, один із тяжкопоранених перебуває в нейрохірургічному відділенні, ще один — у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. Ще вісім людей лікарі оцінюють як пацієнтів у стані середньої тяжкості. Серед них є 2-річна дитина, а також підлітки віком 17 і 18 років. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Пожежа та руйнування від удару. Фото: Одеська МВА

В Одесі після нічної ворожої атаки розгорнули оперативні штаби в місцях ураження. Зараз міські служби одночасно ліквідовують наслідки удару й приймають звернення від власників пошкодженого житла. Людей консультують щодо оформлення допомоги з міського бюджету та участі в програмі "єВідновлення".

Найважчі наслідки зафіксували у Приморському та Київському районах. У Приморському районі пошкоджень зазнав житловий багатоповерховий комплекс, а також сім приватних будинків.

Читайте також:

Комунальники працюють на місці, прибирають територію та закривають вибиті вікна. Паралельно районна адміністрація проводить консультації для мешканців.

У Київському районі роботи після удару також тривають. Там обстежують пошкоджені об'єкти й продовжують ліквідацію наслідків. Зафіксовано пошкодження одного багатоповерхового будинку, п'яти приватних будинків, приватного дошкільного закладу, магазину та 27 автомобілів.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, в Одесі у ніч проти 6 квітня пролунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування росіянами безпілотників-камікадзе.

Згодом стало відомо, що є влучання у житловій забудові. Зокрема, в Одесі дрон влетів у багатоповерхівку, а також виникли пожежі по місту. 

Внаслідок атаки будівля частково завалилася з третього по п'ятий поверх, є ризик, що в Одесі під завалами будинку можуть перебувати люди. Рятувальна операція триває. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації