В Одесі після нічної атаки загинули троє людей, серед них дитина

Масштабна пожежа у місті після російської атаки. Фото: Одеська МВА

В Одесі внаслідок нічної ворожої атаки 6 квітня загинули щонайменше троє людей, серед них дитина. Ще десятеро осіб дістали поранення, двох постраждалих у тяжкому стані доправили до лікарні. У місті зафіксовані значні руйнування цивільних об'єктів.

Про це повідомили в Одеській МВА, передає Новини.LIVE.

Наслідки російського удару по Одесі 6 квітня

За оновленими даними, один із тяжкопоранених перебуває в нейрохірургічному відділенні, ще один — у відділенні інтенсивної терапії опікового профілю. Ще вісім людей лікарі оцінюють як пацієнтів у стані середньої тяжкості. Серед них є 2-річна дитина, а також підлітки віком 17 і 18 років. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Пожежа та руйнування від удару. Фото: Одеська МВА

В Одесі після нічної ворожої атаки розгорнули оперативні штаби в місцях ураження. Зараз міські служби одночасно ліквідовують наслідки удару й приймають звернення від власників пошкодженого житла. Людей консультують щодо оформлення допомоги з міського бюджету та участі в програмі "єВідновлення".

Найважчі наслідки зафіксували у Приморському та Київському районах. У Приморському районі пошкоджень зазнав житловий багатоповерховий комплекс, а також сім приватних будинків.

Комунальники працюють на місці, прибирають територію та закривають вибиті вікна. Паралельно районна адміністрація проводить консультації для мешканців.

У Київському районі роботи після удару також тривають. Там обстежують пошкоджені об'єкти й продовжують ліквідацію наслідків. Зафіксовано пошкодження одного багатоповерхового будинку, п'яти приватних будинків, приватного дошкільного закладу, магазину та 27 автомобілів.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, в Одесі у ніч проти 6 квітня пролунали потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про застосування росіянами безпілотників-камікадзе.

Згодом стало відомо, що є влучання у житловій забудові. Зокрема, в Одесі дрон влетів у багатоповерхівку, а також виникли пожежі по місту.

Внаслідок атаки будівля частково завалилася з третього по п'ятий поверх, є ризик, що в Одесі під завалами будинку можуть перебувати люди. Рятувальна операція триває.