Головна Одеса В Одесі пролунала серія вибухів

В Одесі пролунала серія вибухів

Дата публікації: 6 квітня 2026 03:19
Робота ППО. Ілюстративне фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Вибухи в Одесі чути прямо зараз, в ніч проти 6 квітня. Росіяни намагаються атакувати місто дронами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram "Суспільне Одеса".

Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 6 квітня

"В Одесі пролунав вибух", — йдеться у повідомленні о 03:12, після чого було чути ще вибухи.

Зауважимо, що вибухи в Одесі лунали приблизно протягом останніх щонайменше 30 хвилин. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на Одесу летять групи ударних безпілотників росіян.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:19 карта Повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, що в ніч проти 5 квітня росіяни також атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу в одному з районів загорілися авто та балкон житлового будинку.

Також ми писали, що а ніч проти 28 березня ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Зокрема, під удар в Одесі потрапили пологовий будинок та багатоповерхівка.

Ткач Едуард - редактор стрічки новин
