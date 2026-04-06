В Одесі пролунала серія вибухів
Вибухи в Одесі чути прямо зараз, в ніч проти 6 квітня. Росіяни намагаються атакувати місто дронами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegram "Суспільне Одеса".
"В Одесі пролунав вибух", — йдеться у повідомленні о 03:12, після чого було чути ще вибухи.
Зауважимо, що вибухи в Одесі лунали приблизно протягом останніх щонайменше 30 хвилин. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що на Одесу летять групи ударних безпілотників росіян.
Де оголосили тривогу
Станом на 03:19 карта Повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляло Новини.LIVE, що в ніч проти 5 квітня росіяни також атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу в одному з районів загорілися авто та балкон житлового будинку.
Також ми писали, що а ніч проти 28 березня ворог атакував цивільну інфраструктуру міста. Зокрема, під удар в Одесі потрапили пологовий будинок та багатоповерхівка.
Читайте Новини.LIVE!