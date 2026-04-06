В Одессе прогремела серия взрывов

Работа ППО. Иллюстративное фото: 126 отдельная бригада территориальной обороны

Взрывы в Одессе слышны прямо сейчас, в ночь на 6 апреля. Россияне пытаются атаковать город дронами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram "Суспільне Одеса".

Звуки взрывов в Одессе в ночь на 6 апреля

"В Одессе прогремел взрыв", — говорится в сообщении в 03:12, после чего были слышны еще взрывы.

Заметим, что взрывы в Одессе раздавались примерно в течение последних не менее 30 минут. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на Одессу летят группы ударных беспилотников россиян.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:19 карта Воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, что в ночь на 5 апреля россияне также атаковали Одессу дронами. В результате обстрела в одном из районов загорелись авто и балкон жилого дома.

Также мы писали, что а ночь на 28 марта враг атаковал гражданскую инфраструктуру города. В частности, под удар в Одессе попали роддом и многоэтажка.