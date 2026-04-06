В Одессе прогремела серия взрывов
Взрывы в Одессе слышны прямо сейчас, в ночь на 6 апреля. Россияне пытаются атаковать город дронами.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram "Суспільне Одеса".
Звуки взрывов в Одессе в ночь на 6 апреля
"В Одессе прогремел взрыв", — говорится в сообщении в 03:12, после чего были слышны еще взрывы.
Заметим, что взрывы в Одессе раздавались примерно в течение последних не менее 30 минут. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что на Одессу летят группы ударных беспилотников россиян.
Где объявили тревогу
По состоянию на 03:19 карта Воздушных тревог имеет такой вид.
Как сообщало Новини.LIVE, что в ночь на 5 апреля россияне также атаковали Одессу дронами. В результате обстрела в одном из районов загорелись авто и балкон жилого дома.
Также мы писали, что а ночь на 28 марта враг атаковал гражданскую инфраструктуру города. В частности, под удар в Одессе попали роддом и многоэтажка.
