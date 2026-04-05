В Одессе после атаки РФ загорелся балкон дома и авто после атаки РФ
Россияне в ночь на 5 апреля атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела произошли пожары и пострадали люди.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
Первые последствия обстрела Одессы 5 апреля
По данным Воздушных сил ВСУ, с начала новых суток в направлении Одесской области, а затем Одессы — летели ударные беспилотники россиян. Без последствий не обошлось в настоящее время в областном центре уже известно о пожарах и не только.
"В результате вражеской атаки на город, в одном из районов загорелись машины и балкон жилого дома. Предварительно, есть двое пострадавших. Все детали - позже", — говорится в сообщении.
Также Сергей Лысак предупредил, что в регионе продолжается тревога, поэтому призвал людей находиться в безопасных местах.
Ранее Новини.LIVE сообщало, что в ночь на 28 марта в Одессе была атакована гражданская инфраструктура. Под удар вражеских беспилотников попали роддом и многоэтажка.
Также мы писали, что вечером 23 марта россияне атаковали дронами Одесскую область. Вражеский беспилотник попал в остановку общественного транспорта, из-за чего пострадали два человека.
