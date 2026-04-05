В Одессе после атаки РФ загорелся балкон дома и авто после атаки РФ

Повреждения в Одессе. Иллюстративное фото: t.me/odesaMVA

Россияне в ночь на 5 апреля атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела произошли пожары и пострадали люди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Первые последствия обстрела Одессы 5 апреля

По данным Воздушных сил ВСУ, с начала новых суток в направлении Одесской области, а затем Одессы — летели ударные беспилотники россиян. Без последствий не обошлось в настоящее время в областном центре уже известно о пожарах и не только.

"В результате вражеской атаки на город, в одном из районов загорелись машины и балкон жилого дома. Предварительно, есть двое пострадавших. Все детали - позже", — говорится в сообщении.

Также Сергей Лысак предупредил, что в регионе продолжается тревога, поэтому призвал людей находиться в безопасных местах.

Читайте также:

