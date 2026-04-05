Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Одессе после атаки РФ загорелся балкон дома и авто после атаки РФ

В Одессе после атаки РФ загорелся балкон дома и авто после атаки РФ

Ua ru
Дата публикации 5 апреля 2026 01:51
В Одессе после атаки РФ загорелся балкон дома и авто после атаки РФ
Повреждения в Одессе. Иллюстративное фото: t.me/odesaMVA

Россияне в ночь на 5 апреля атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела произошли пожары и пострадали люди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Telegram начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Первые последствия обстрела Одессы 5 апреля

По данным Воздушных сил ВСУ, с начала новых суток в направлении Одесской области, а затем Одессы — летели ударные беспилотники россиян. Без последствий не обошлось в настоящее время в областном центре уже известно о пожарах и не только.

"В результате вражеской атаки на город, в одном из районов загорелись машины и балкон жилого дома. Предварительно, есть двое пострадавших. Все детали - позже", — говорится в сообщении.

Также Сергей Лысак предупредил, что в регионе продолжается тревога, поэтому призвал людей находиться в безопасных местах.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщало, что в ночь на 28 марта в Одессе была атакована гражданская инфраструктура. Под удар вражеских беспилотников попали роддом и многоэтажка.

Также мы писали, что вечером 23 марта россияне атаковали дронами Одесскую область. Вражеский беспилотник попал в остановку общественного транспорта, из-за чего пострадали два человека.

Одесса пожар война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации