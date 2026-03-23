Россия атаковала пригород Одессы: поврежден порт: поврежден порт

Огнеборец ликвидирует последствия атаки.

Российские войска не прекращают обстреливать Одесскую область. Под ударами — гражданская и критическая инфраструктура. В ночь на 23 марта россияне нанесли очередной массированный удар по области, используя ударные беспилотники. Больше всего пострадали пригород Одессы и портовая зона.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Последствия атаки

В ночь на 23 марта вражеские беспилотники ударили по жилым кварталам в пригороде Одессы. В результате падения обломков повреждены два частных дома — там разрушены крыши и выбиты окна. Также получила повреждения портовая инфраструктура. На территории порта пострадал склад, масштабы разрушений уточняют специалисты.

К счастью, обошлось без пострадавших. На местах работают спасатели, полиция и коммунальные службы. Они ликвидируют последствия атаки и фиксируют все повреждения.

Атаки на Одесскую область

Стоит отметить, что РФ практически ежедневно обстреливает Одесскую область. Во время атаки 22 марта враг массированно атаковал беспилотниками южные районы области. В результате ударов значительные разрушения получили зерновые ангары и здания фермерского хозяйства. К счастью, обошлось без пожаров и пострадавших.

Напомним, мы сообщали о том, что мэрия Одессы приняла решение выплачивать добровольцам за сбитые дроны по 30 тысяч гривен за каждый. Выплаты делятся между всеми членами группы, участвовавшими в перехвате. При этом военнослужащие территориальной обороны, даже если работают в тех же группах, на программу не подпадают.

Также мы писали о том, что в ночь на 20 марта российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Под обстрел попали гражданские объекты. В результате атаки повреждены два коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса. Они были пришвартованы у причалов и загружены зерном.