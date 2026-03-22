Россияне атаковали Одесчину дронами: первые фото последствий

Последствия обстрелов Одесской области. Фото: Олег Кипер/Telegram

Днем 22 марта российские ударные беспилотники массированно атаковали юг Одесской области. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры. Здания получили значительные повреждения, однако пожара удалось избежать.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Воронка, которая образовалась от попадания дрона. Фото: Олег Кипер/Telegram

Атака на Одесскую область: последствия

По информации Олега Кипера, целью оккупантов стали гражданские объекты, в частности фермерское хозяйство и зерновые ангары. После атаки на месте зафиксировали значительные разрушения. Удар повредил здания, которые использовались для работы хозяйства и хранения зерна. Несмотря на серьезные последствия, возгорания не произошло, что позволило избежать еще больших потерь.

"Удалось избежать возгорания, продолжаются работы по ликвидации последствий и оценка нанесенного ущерба", — сообщил глава области.

Разрушенный дроном ангар в Одесской области. Фото: Олег Кипер/Telegram

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Также специалисты оценивают масштабы повреждений и сумму нанесенного ущерба.

Повреждения на фермерском хозяйстве. Фото: Олег Кипер/Telegram

Отметим, что сегодня в обед в Одесской области раздавались звуки воздушной тревоги. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении дронов в направлении юга региона.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

Кроме этого, ночью российские террористы атаковали Одесскую железную дорогу. Во время тревоги пассажиров столкнулись два поезда, которые направлялись к своей эвакуационной остановке. В результате трагедии погибла проводница. Кроме того, один человек получил травмы средней тяжести. Сейчас продолжается тщательное расследование несчастного случая.

Напомним, в 2026 году россияне уже более 180 раз атаковали портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска. Для сравнения, за весь 2025 год таких атак было около 150.

Также мы писали, что в Одесской области завершили восстановление моста через Днестр в селе Маяки. Переправа получила повреждения в конце 2025 года во время атаки российских дронов. Сейчас мост снова работает в штатном режиме, а транспорт движется по двум полосам.