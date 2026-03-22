Россияне уже более 180 раз атаковали порты Одесчины в этом году
Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области не прекращаются, и в этом году их уже 180, и это больше, чем было за весь 2025 год. Несмотря на постоянные атаки, порты продолжают работать, а власти параллельно готовят новые инфраструктурные проекты.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.
Атака на порты Большой Одессы
Алексей Кулеба отметил, что для Одесской области порты имеют стратегическое значение. Прежде всего, потому что это и логистика, и экономика, и устойчивость страны во время войны.
"Одна из ключевых тем — работа портов, безопасность и привлечение инвестиций. Для Одесской области это стратегически: порты — это логистика, экономика и устойчивость страны", — сказал министр.
По его словам, в 2026 году россияне уже более 180 раз атаковали портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска. Для сравнения, за весь 2025 год таких атак было около 150.
"Отдельно — о безопасности. В 2026 году интенсивность атак на портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска возросла. Враг применяет массированные удары и увеличивает количество БПЛА", — добавил Алексей Кулеба.
По словам Кулебы, сейчас защиту портов усиливают сразу в нескольких направлениях. Речь идет об увеличении мобильно-огневых групп, доукомплектовании экипажей БПЛА-перехватчиков, наращивании РЭБ и более тесной координации с военными. Он утверждает, что это уже повлияло на результативность работы ПВО.
Развитие портов в Одесской области
Отдельно Кулеба рассказал о Черноморском порту. По его словам, несмотря на войну, интерес инвесторов к нему не исчез. Проект публично-частного партнерства уже находится на этапе рассмотрения заявок, а в самой Одесской области готовят еще как минимум четыре крупных инфраструктурных проекта.
"Украина получает четкий сигнал от международного рынка: наши инфраструктурные активы остаются востребованными даже в таких условиях. Это один из ключевых элементов будущего восстановления Украины и ее интеграции в международные логистические маршруты", — добавил Кулеба.
Напомним, вечером 12 марта российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под прицелом оказалась портовая инфраструктура, в результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта. После попадания вспыхнул пожар.
Также мы писали, что в ночь на 20 марта российские войска атаковали в Одесской области два коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса. Они были пришвартованы у причалов и загружены зерном.
