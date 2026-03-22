Главная Одесса Россияне уже более 180 раз атаковали порты Одесчины в этом году

Дата публикации 22 марта 2026 15:15
Последствия атаки на судно в Черном море. Фото: АМПУ

Российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области не прекращаются, и в этом году их уже 180, и это больше, чем было за весь 2025 год. Несмотря на постоянные атаки, порты продолжают работать, а власти параллельно готовят новые инфраструктурные проекты.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Читайте также:

Атака на порты Большой Одессы

Алексей Кулеба отметил, что для Одесской области порты имеют стратегическое значение. Прежде всего, потому что это и логистика, и экономика, и устойчивость страны во время войны.

"Одна из ключевых тем — работа портов, безопасность и привлечение инвестиций. Для Одесской области это стратегически: порты — это логистика, экономика и устойчивость страны", — сказал министр.

По его словам, в 2026 году россияне уже более 180 раз атаковали портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска. Для сравнения, за весь 2025 год таких атак было около 150.

"Отдельно — о безопасности. В 2026 году интенсивность атак на портовую инфраструктуру Одессы и Черноморска возросла. Враг применяет массированные удары и увеличивает количество БПЛА", — добавил Алексей Кулеба.

По словам Кулебы, сейчас защиту портов усиливают сразу в нескольких направлениях. Речь идет об увеличении мобильно-огневых групп, доукомплектовании экипажей БПЛА-перехватчиков, наращивании РЭБ и более тесной координации с военными. Он утверждает, что это уже повлияло на результативность работы ПВО.

Развитие портов в Одесской области

Отдельно Кулеба рассказал о Черноморском порту. По его словам, несмотря на войну, интерес инвесторов к нему не исчез. Проект публично-частного партнерства уже находится на этапе рассмотрения заявок, а в самой Одесской области готовят еще как минимум четыре крупных инфраструктурных проекта.

"Украина получает четкий сигнал от международного рынка: наши инфраструктурные активы остаются востребованными даже в таких условиях. Это один из ключевых элементов будущего восстановления Украины и ее интеграции в международные логистические маршруты", — добавил Кулеба.

Напомним, вечером 12 марта российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под прицелом оказалась портовая инфраструктура, в результате атаки поврежден продуктовый склад на территории порта. После попадания вспыхнул пожар.

Также мы писали, что в ночь на 20 марта российские войска атаковали в Одесской области два коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса. Они были пришвартованы у причалов и загружены зерном.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
