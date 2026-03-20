В Одесской области пострадали два иностранных судна: атака со стороны РФ

Последствия ужаса. Фото: Олег Кипер/Telegram

Россия продолжает пытаться сорвать работу морского коридора Украины. Она атакует порты и гражданские суда, которые обеспечивают экспорт. В ночь на 20 марта под удар попали иностранные корабли в Одесской области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Читайте также:

Удар по Одесской области

В ночь на 20 марта российские войска атаковали портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками. Под обстрел попали гражданские объекты. В результате атаки повреждены два коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса. Они были пришвартованы у причалов и загружены зерном.

Также разрушениям подверглись административные здания. На территории порта поврежден зерновой бункер и часть оборудования.

Спасатель на месте атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

Пострадавшие от атаки

В результате атаки пострадали двое гражданских — мужчины 36 и 37 лет. Их госпитализировали в больницу. Пожары, возникшие после попаданий, оперативно ликвидировали. Сейчас на месте продолжаются работы по устранению последствий.

Правоохранители фиксируют этот обстрел как очередное военное преступление России против гражданской инфраструктуры.

Поврежденное судно. Фото: Олег Кипер/Telegram

Что известно об атаке

В ночь на 20 марта в Одесской области раздавался сигнал воздушной тревоги. Ее объявили в 01:38. Мониторинговые каналы сообщали о движении ударных БпЛА в направлении Одессы, Черноморска и Затоки. Отбой прозвучал в 02:40.

Сверхвычаишник ликвидирует последствия. Фото: Олег Кипер/Telegram

Атаки на порты

РФ регулярно бьет по портам Одесской области. Так враг пытается сорвать работу морского коридора Украины. Под ударами оказываются как портовая инфраструктура, так и гражданские суда. С начала полномасштабного вторжения российские обстрелы повредили или уничтожили более 690 объектов портовой инфраструктуры. Также пострадали более 150 гражданских судов.

Напомним, мы сообщали о том, что вечером 4 марта в акватории Черного моря зафиксировали попадание беспилотника в гражданское судно под флагом Панамы. Оно выходило из порта Черноморска и перевозило кукурузу. В результате атаки пострадали члены экипажа.

Также мы писали о том, что ночью, 7 марта, российские беспилотники атаковали порты Одесской области. После попаданий загорелись резервуары с растительным маслом и поврежден зерновой склад. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.