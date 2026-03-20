На Одещині постраждали два іноземні судна: атака з боку РФ

Наслідки ужару. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Росія продовжує намагатися зірвати роботу морського коридору України. Вона атакує порти та цивільні судна, які забезпечують експорт. У ніч на 20 березня під удар потрапили іноземні кораблі на Одещині.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Читайте також:

Удар по Одещині

У ніч на 20 березня російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками. Під обстріл потрапили цивільні об’єкти. Внаслідок атаки пошкоджено два комерційні судна під прапорами Палау та Барбадосу. Вони були пришвартовані біля причалів і завантажені зерном.

Також руйнувань зазнали адміністративні будівлі. На території порту пошкоджено зерновий бункер і частину обладнання.

Рятувальник на місці атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Постраждалі від атаки

Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних — чоловіки 36 і 37 років. Їх госпіталізували до лікарні. Пожежі, що виникли після влучань, оперативно ліквідували. Наразі на місці тривають роботи з усунення наслідків.

Правоохоронці фіксують цей обстріл як черговий воєнний злочин Росії проти цивільної інфраструктури.

Пошкоджене судно. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Що відомо про атаку

В ніч на 20 березня на Одещині лунав сигнал повітряної тривоги. Її оголосили о 01:38. Моніторингові канали повідомляли про рух ударних БпЛА у напрямку Одеси, Чорноморська та Затоки. Відбій пролунав о 02:40.

Надзвичаник ліквідовує наслідки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Атаки на порти

РФ регулярно б’є по портах Одещини. Так ворог намагається зірвати роботу морського коридору України. Під ударами опиняються як портова інфраструктура, так і цивільні судна. Від початку повномасштабного вторгнення російські обстріли пошкодили або знищили більше 690 об’єктів портової інфраструктури. Також постраждали понад 150 цивільних суден.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксували влучання безпілотника у цивільне судно під прапором Панами. Воно виходило з порту Чорноморська та перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки постраждали члени екіпажу.

Також ми писали про те, що вночі, 7 березня, російські безпілотники атакували порти Одещини. Після влучань спалахнули резервуари з рослинною олією та пошкоджено зерновий склад. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.