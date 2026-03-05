Атака РФ на судно біля Чорноморська 4 березня: деталі

Пошкоджене судно. Фото ілюстративне: Олексій Кулеба/Telegram

Росія регулярно намагається зірвати роботу українського зернового коридору. Під ударами опиняються порти, інфраструктура та цивільні судна. Чергова атака сталася ввечері 4 березня. У Чорному морі дрон РФ влучив в іноземне судно, яке виходило з порту.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Атака на судно

Увечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксували влучання безпілотника у цивільне судно під прапором Панами. Воно виходило з порту Чорноморська та перевозило кукурудзу. Унаслідок атаки постраждали члени екіпажу. На місці провели заходи з надання допомоги та евакуації людей. Удар стався саме під час виходу судна з порту.

Відбиття нападу

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Ранок.LIVE пояснив, що повністю відбити всі повітряні атаки неможливо. Навіть найдорожчі американські системи ППО більше ніж 90% не гарантують.

"Бувають маломірні цілі, які росіяни умисно направляють у цивільне судно. Це, звісно, військовий злочин", — сказав він.

За словами Плетенчука, атака не призвела до серйозних наслідків. Військово-морські сили запропонували допомогу капітану судна. Однак він відмовився, і корабель продовжив маршрут.

"Ніяких серйозних пошкоджень або поранень не сталося. Ймовірно, росіяни застосували дрони-камікадзе — можливо, типу "Shahed" або подібні. Такі випадки вже траплялися і торік", — додав речник.

Цілеспрямовані удари

Плетенчук зазначив, що РФ не обирає судна за прапором чи країною. Їхня головна задача уразити цивільне судно. За його словами, росіяни не приховують своїх атак.

"Враження таке, що оператор дрону просто атакує цивільні судна. Минулого року вони навіть публікували відео своєї роботи, фактично надаючи докази власних військових злочинів", — сказав він.

За його словами, раніше судна частіше страждали під час ударів по портовій інфраструктурі. Але були і випадки цілеспрямованих атак.

"Один раз "шахед" навіть влучив у надбудову судна. Щоправда, тоді воно перебувало поза межами зернового коридору. Так чи інакше Росія поводиться звично. І такі дії не залишаються без відповіді", — підсумував речник ВМС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що уночі 5 березня російські війська атакували південь Одеської області ударними БпЛА. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району. Через атаку загорілася територія недіючої бази відпочинку, крім цього пошкоджено будівлю та автомобілі.

Також ми писали, що вдень, 4 березня, російські війська атакували Одеську область. Відомо про чотирьох поранених. Стан трьох із них, зокрема, двох дітей — середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані.