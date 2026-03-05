Атака дронів на Одещину 5 березня — пожежа на базі відпочинку

Пожежа після атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Уночі 5 березня російські війська знову атакували південь Одеської області ударними безпілотниками. Під ударом опинилося узбережжя Білгород-Дністровського району. Через атаку загорілася територія недіючої бази відпочинку, крім цього пошкоджено будівлю та автомобілі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки атаки

Вночі, Одещина пережила чергову ворожу дронову атаку. Після влучання безпілотника на території недіючої бази відпочинку спалахнула пожежа. Вогонь швидко охопив дерев’яні будинки на площі близько 250 квадратних метрів. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували загоряння, не давши полум’ю поширитися далі. До гасіння залучили чотири одиниці техніки, 20 бійців ДСНС та одна машина і двоє рятувальників з місцевої команди.

Пожежа на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Унаслідок атаки частково зруйновано розташовану поруч чотириповерхову будівлю. Крім того, пошкоджено цивільні автомобілі, які були поряд. Попри руйнування, обійшлося без постраждалих. Після ліквідації пожежі рятувальники завершили роботи з ліквідації наслідків атаки.

Пожежник ліквідовує наслідки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про обстріли

Зазначимо, тривогу у Білгороді-Дністровському районі оголосили о 05:32. Повітряні сили повідомляли про рух групи БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину, у напрямку Затоки. Відбій пролунав о 06:33

Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Одещини

Як діяти під час тривоги

Почувши сирену, вимкніть газ та прилади, візьміть "тривожну валізу" і негайно прямуйте до найближчого укриття або скористайтеся правилом "двох стін" подалі від вікон. Якщо тривога застала на вулиці чи в авто, знайдіть підземний перехід або заглиблення в землі, а у разі вибуху лягайте обличчям донизу, прикривши голову руками. Суворо заборонено знімати роботу ППО чи місця влучань; залишайтеся в безпеці до офіційного сигналу про відбій.

Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що вдень, 4 березня, російські війська атакували Одеську область. Відомо про чотирьох поранених. Стан трьох із них, зокрема, двох дітей — середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані.

Також ми писали, що Сили оборони України активно готують Одесу до кругової оборони. Тут зводять нові укріплення та посилюючи захист з усіх боків. Хоча окупанти продовжують мріяти про захоплення півдня, реальна ситуація на фронті значно обмежує їхні апетити.