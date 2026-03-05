РФ атаковала Одесчину 5 марта - пожар на базе отдыха

Пожар после атаки после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

Сегодня ночью 5 марта РФ снова атаковала юг Одесской области дронами-камикадзе. Под ударом оказалось побережье Белгород-Днестровского района. Из-за атаки загорелась территория недействующей базы отдыха, кроме этого повреждено здание и автомобили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

Ночью, Одесская область пережила очередную вражескую дроновую атаку. После попадания беспилотника на территории недействующей базы отдыха вспыхнул пожар. Огонь быстро охватил деревянные дома на площади около 250 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание, не дав пламени распространиться дальше. К тушению привлекли четыре единицы техники, 20 бойцов ГСЧС и одна машина и двое спасателей из местной команды.

Пожар на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

В результате атаки частично разрушено расположенное рядом четырехэтажное здание. Кроме того, повреждены гражданские автомобили, которые были рядом. Несмотря на разрушения, обошлось без пострадавших. После ликвидации пожара спасатели завершили работы по ликвидации последствий атаки.

Пожарный ликвидирует последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об обстрелах

Отметим, тревогу в Белгороде-Днестровском районе объявили в 05:32. Воздушные силы сообщали о движении группы БпЛА из акватории Черного моря в Одесскую область, в направлении Затоки. Отбой прозвучал в 06:33

Разрушенное здание. Фото: ГСЧС Одесской области

Как действовать во время тревоги

Услышав сирену, выключите газ и приборы, возьмите "тревожный чемодан" и немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие или воспользуйтесь правилом "двух стен" подальше от окон. Если тревога застала на улице или в авто, найдите подземный переход или углубление в земле, а в случае взрыва ложитесь лицом вниз, прикрыв голову руками. Строго запрещено снимать работу ПВО или места попаданий; оставайтесь в безопасности до официального сигнала об отбое.

Спасатели на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что днем, 4 марта, российские войска атаковали Одесскую область. Известно о четырех раненых. Состояние трех из них, в частности, двух детей — средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Также мы писали, что Силы обороны Украины активно готовят Одессу к круговой обороне. Здесь возводят новые укрепления и усиливая защиту со всех сторон. Хотя оккупанты продолжают мечтать о захвате юга, реальная ситуация на фронте значительно ограничивает их аппетиты.