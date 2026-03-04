РФ обстреляла Одесскую область — среди раненых есть дети

Спасатели на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Сегодня, 4 марта, оккупанты обстреляли Одесскую область. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них есть дети.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

По информации главы ОВА, сегодня днем российские войска нанесли ракетный удар по югу Одесской области.

Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры. В результате удара повреждено административное здание.



К сожалению, по предварительной информации, четыре человека пострадали. Состояние трех из них, в том числе двух детей — средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь.

Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Какие регионы россияне атаковали в течение последних суток

В ночь на 4 марта российские захватчики дронами атаковали Харьковскую область. В результате удара трое местных жителей получили острую реакцию на стресс.

Также 4 марта оккупанты атаковали беспилотниками Николаевскую область. Один из дронов попал в железнодорожный поезд. Известно о по меньшей мере одном пострадавшем.

В ночь на 3 марта российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Получили повреждения объекты портовой и транспортной инфраструктуры.