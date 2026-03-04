Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атака РФ на Одесскую область — среди раненых есть дети

Атака РФ на Одесскую область — среди раненых есть дети

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 17:13
РФ обстреляла Одесскую область — среди раненых есть дети
Спасатели на месте атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Сегодня, 4 марта, оккупанты обстреляли Одесскую область. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них есть дети.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Реклама
Читайте также:

Россияне атаковали Одесскую область — что известно о последствиях

По информации главы ОВА, сегодня днем российские войска нанесли ракетный удар по югу Одесской области.

Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры. В результате удара повреждено административное здание.

К сожалению, по предварительной информации, четыре человека пострадали. Состояние трех из них, в том числе двух детей — средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь.

Атака РФ на Одеську область 4 березня
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Какие регионы россияне атаковали в течение последних суток

В ночь на 4 марта российские захватчики дронами атаковали Харьковскую область. В результате удара трое местных жителей получили острую реакцию на стресс.

Также 4 марта оккупанты атаковали беспилотниками Николаевскую область. Один из дронов попал в железнодорожный поезд. Известно о по меньшей мере одном пострадавшем.

В ночь на 3 марта российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Получили повреждения объекты портовой и транспортной инфраструктуры.

Одесса Одесская область обстрелы война в Украине пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации