РФ обстреляла Одесскую область — среди раненых есть дети

Атака РФ на Одесскую область — среди раненых есть дети
Сегодня, 4 марта, оккупанты обстреляли Одесскую область. В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека, среди них есть дети.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Россияне атаковали Одесскую область — что известно о последствиях
По информации главы ОВА, сегодня днем российские войска нанесли ракетный удар по югу Одесской области.
Под атаку попал объект транспортной инфраструктуры. В результате удара повреждено административное здание.
К сожалению, по предварительной информации, четыре человека пострадали. Состояние трех из них, в том числе двух детей — средней тяжести. Еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Сейчас медики оказывают всю необходимую помощь.
Какие регионы россияне атаковали в течение последних суток
В ночь на 4 марта российские захватчики дронами атаковали Харьковскую область. В результате удара трое местных жителей получили острую реакцию на стресс.
Также 4 марта оккупанты атаковали беспилотниками Николаевскую область. Один из дронов попал в железнодорожный поезд. Известно о по меньшей мере одном пострадавшем.
В ночь на 3 марта российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Получили повреждения объекты портовой и транспортной инфраструктуры.
