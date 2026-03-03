Атака дронов в Одесской области: повреждена портовая инфраструктура

Последствия одной из атак на порты. Фото иллюстративное: Олег Кипер/Telegram

Российские войска не прекращают регулярные удары по Одесской области, направляя атаки на гражданские объекты. Под огнем снова оказываются порты, транспортная инфраструктура и хозяйственные постройки. В ночь на 3 марта регион в очередной раз подвергся атакам ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки

Ночью российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки получили повреждения объекты портовой и транспортной инфраструктуры. В частности, пострадал склад сухих грузов, а также дорожные контейнеры. В административных зданиях выбило окна.

По официальной информации, возгораний после попаданий не зафиксировано. Люди не пострадали. На местах работают специальные и коммунальные службы, которые убирают обломки и восстанавливают поврежденную инфраструктуру. Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора.

Что известно об атаке

Ночью в регионе тревога звучала 4 раза. Враг атаковал дронами из акватории Черного моря. Сначала БпЛА летели в сторону Черноморска, позже — в сторону юга области.

Атаки на порты

Отметим, РФ неоднократно атаковала порты Одесской области. Оккупанты пытаются помешать работе морского коридора. Под ударами оказываются припортовая инфраструктура и гражданские суда. За время полномасштабного вторжения от российских обстрелов повреждено или уничтожено 694 объекта портовой инфраструктуры и более 150 гражданских судов.

