Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Порты Одесчины снова под ударом — последствия атаки

Порты Одесчины снова под ударом — последствия атаки

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 09:10
Атака дронов в Одесской области: повреждена портовая инфраструктура
Последствия одной из атак на порты. Фото иллюстративное: Олег Кипер/Telegram

Российские войска не прекращают регулярные удары по Одесской области, направляя атаки на гражданские объекты. Под огнем снова оказываются порты, транспортная инфраструктура и хозяйственные постройки. В ночь на 3 марта регион в очередной раз подвергся атакам ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

Ночью российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате атаки получили повреждения объекты портовой и транспортной инфраструктуры. В частности, пострадал склад сухих грузов, а также дорожные контейнеры. В административных зданиях выбило окна.

По официальной информации, возгораний после попаданий не зафиксировано. Люди не пострадали. На местах работают специальные и коммунальные службы, которые убирают обломки и восстанавливают поврежденную инфраструктуру. Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора.

Что известно об атаке

Ночью в регионе тревога звучала 4 раза. Враг атаковал дронами из акватории Черного моря. Сначала БпЛА летели в сторону Черноморска, позже — в сторону юга области.

Атаки на порты

Отметим, РФ неоднократно атаковала порты Одесской области. Оккупанты пытаются помешать работе морского коридора. Под ударами оказываются припортовая инфраструктура и гражданские суда. За время полномасштабного вторжения от российских обстрелов повреждено или уничтожено 694 объекта портовой инфраструктуры и более 150 гражданских судов.

Напомним, мы сообщали, что ночью во вторник, 3 марта, россияне атаковали Харьков ударными беспилотниками. В Шевченковском районе упали обломки, повреждены окна в многоквартирных домах и несколько автомобилей. Обошлось без жертв и пострадавших.

Также мы писали, что ночью 3 марта, иранцы нанесли дроновой удар по посольству Штатов в Эр-Рияде. Возник пожар. По посольству ударили два беспилотника. Материальный ущерб незначительный. Людей в помещении в момент обстрела не было - обошлось без жертв и пострадавших.

Одесса порт Одесская область обстрелы Одесский порт Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации