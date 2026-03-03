Відео
Головна Одеса Росіяни знову вдарили по портах Одещини — наслідки

Росіяни знову вдарили по портах Одещини — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 09:10
Атака дронів на Одещину: пошкоджена портова інфраструктура
Наслідки однієї з атак на порти. Фото ілюстративне: Олег Кіпер/Telegram

Російська армія продовжує системні атаки на Одещину, ціллю яких є цивільна інфраструктура. Під ударами опиняються порти, транспортні вузли та господарські об’єкти. Цієї ночі, 3 березня, ворог знову завдав удару безпілотниками по регіону.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки атаки

Уночі російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти портової та транспортної інфраструктури. Зокрема, постраждав склад сухих вантажів, а також дорожні контейнери. В адміністративних будівлях вибило вікна.

За офіційною інформацією, загорянь після влучань не зафіксовано. Люди не постраждали. На місцях працюють спеціальні та комунальні служби, які прибирають уламки й відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора.

Що відомо про атаку

Вночі в регіоні тривога лунала 4 рази. Ворог атакував дронами з акваторії Чорного моря. Спочатку БпЛА летіли у бік Чорноморська, згодом — у бік півдня області.

Атаки на порти

Зазначимо, РФ неодноразово атакувала порти Одещини. Окупанти намагаються завадити роботі морського коридору. Під ударами опиняються припортова інфраструктура та цивільні судна. За час повномасштабного вторгнення від російських обстрілів пошкоджено або знищено 694 об’єкти портової інфраструктури та понад 150 цивільних суден.

Нагадаємо, ми повідомляли, що уночі у вівторок, 3 березря, росіяни атакували Харків ударними безпілотниками. У Шевченківському районі впали уламки. Зазнали пошкоджень вікна в багатоквартирних будинках і кілька автомобілів. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Також ми писали, що уночі 3 березня, іранці завдали дронового удару по посольству Штатів в Ер-Ріяді. Виникла пожежа. По посольству вдарили два безпілотники. Матеріальні збитки незначні. Людей у приміщенні в момент обстрілу не було — обійшлося без жертв і постраждалих.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
