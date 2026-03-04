Відео
Україна
Головна Одеса Атака РФ на Одещину — кількість постраждалих стрімко зросла

Атака РФ на Одещину — кількість постраждалих стрімко зросла

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 17:13
Росіяни атакували Одеську область — є постраждалі
Рятувальники на місці атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У середу вдень, 4 березня, російські війська атакували Одеську область. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує стрімко зростати — вже відомо про чотирьох поранених, серед яких є діти.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Читайте також:

Росіяни атакували Одещину — що відомо про наслідки

За інформацією очільника ОВА, сьогодні вдень російські війська завдали ракетного удару по півдню Одещини.

Під атаку потрапив обʼєкт транспортної інфраструктури. Внаслідок удару пошкоджено адміністративну будівлю.  
 
На жаль, за попередньою інформацією, четверо людей постраждали. Стан трьох із них, зокрема, двох дітей — середньої тяжкості. Ще один постраждалий перебуває у тяжкому стані. Наразі медики надають усю необхідну допомогу.

Атака РФ на Одеську область 4 березня
Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Які регіони росіяни атакували протягом останніх діб

У ніч проти 4 березня російські загарбники дронами атакували Харківську область. Внаслідок удару троє місцевих жителів зазнали гострої реакції на стрес.

Також 4 березня окупанти атакували безпілотниками Миколаївську область. Один із дронів влучив у залізничний потяг. Відомо про щонайменше одного постраждалого.

У ніч проти 3 березня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень об’єкти портової та транспортної інфраструктури.

Одеса Одеська область обстріли війна в Україні постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
