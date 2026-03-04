Дрон рф влучив у потяг у Миколаєві

Дим після атаки. Фото: Твій Миколаїв

Від самого ранку РФ атакує Миколаївщину ударними дронами. Під час повітряної атаки, 4 березня, один із безпілотників влучив у залізничний потяг. Удар стався в межах міста. Наразі відомо про одного постраждалого.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на місцеві ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

Уранці, 4 березня, в Миколаїві російський дрон-камікадзе типу "шахед" влучив у вагон цивільного потяга. Після удару виникла пожежа, однак її оперативно загасили. Дані щодо можливих пошкоджень та обставин атаки уточнюються.

Офіційна заява

У Миколаєві внаслідок атаки дронів-камікадзе пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури. Після влучання виникла пожежа, її оперативно загасили рятувальники. Як повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, під час атаки постраждала одна людина. Легкі поранення отримав чоловік, його госпіталізовано. Наразі на місці удару працюють усі екстрені служби, триває фіксація наслідків атаки.

Окремо керівник області наголосив на небезпеці поширення чутливої інформації під час обстрілів. За його словами, діяльність пабліків, які майже в реальному часі публікують наслідки атак, розцінюється як допомога ворогу. За такими фактами будуть відповідні дії.

Що відомо про атаку

Тривогу у Миколаївській області оголошували чотири рази. Повітряні сиди повідомляли про рух дронів з акваторії Чорного моря у напрямку області, Віталій Кім уточнював, що БпЛА летять на місто.

Як діяти під час тривоги

Почувши сигнал повітряної тривоги, негайно вимкніть усі побутові прилади, газ та воду, візьміть заздалегідь підготовлену "тривожну валізу" з документами, грошима та ліками й прямуйте до найближчого офіційного укриття. Якщо ви перебуваєте вдома і поруч немає спеціалізованого сховища, обов’язково скористайтеся правилом "двох стін". Це означає, що від небезпеки з вулиці вас мають відділяти щонайменше дві стіни: перша візьме на себе основний удар, а друга захистить від уламків. Найкращим місцем у квартирі зазвичай є коридор або тамбур, проте важливо триматися якомога далі від вікон, дзеркал та будь-яких скляних поверхонь, оскільки вони є головним джерелом травм під час вибухової хвилі.

Якщо тривога застала вас на вулиці, не залишайтеся на відкритій місцевості та уникайте перебування поблизу стін будинків, з яких можуть падати елементи фасаду. Шукайте підземний перехід, паркінг або міцну будівлю.

Якщо ви перебуваєте в автомобілі, зупиніться в безпечному місці (не під мостом чи естакадою), вийдіть із транспортного засобу та знайдіть заглиблення в землі або бетонну споруду. У разі близького вибуху лягайте на землю обличчям донизу, прикрийте голову руками та злегка відкрийте рот, щоб уникнути контузії.

Пам’ятайте, що не можна знімати роботу засобів ППО чи місця влучань, а залишатися в безпеці потрібно до офіційного сигналу про відбій загрози.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч проти 4 березня росіяни атакували Україну дронами. Зафіксовано влучання, але більшість цілей було збито силами протиповітряної оборони. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання 19 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Також, ми писали, що росіяни атакували дроном один з найбільших резервуарів нафтопроводу "Дружба". Наразі компанія "Нафтогаз" завершує дефектацію об'єкта. Під час пожежі частина нафти була перекачена в труби. Це зробили для того, аби уникнути масштабної техногенної та екологічної катастрофи.