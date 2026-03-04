Дрон рф попал в поезд в Николаеве

Дым после атаки после атаки. Фото: Твой Николаев

С самого утра РФ атакует Николаевскую область ударными дронами. Во время воздушной атаки, 4 марта, один из беспилотников попал в железнодорожный поезд. Удар произошел в черте города. Известно об одном пострадавшем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на местные СМИ.

Последствия атаки

Утром, 4 марта, в Николаеве российский дрон-камикадзе типа "шахед" попал в вагон гражданского поезда. После удара возник пожар, однако его оперативно потушили. Данные о возможных повреждениях и обстоятельствах атаки уточняются.

Официальное заявление

В Николаеве в результате атаки дронов-камикадзе поврежден объект транспортной инфраструктуры. После попадания возник пожар, его оперативно потушили спасатели. Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, во время атаки пострадал один человек. Легкие ранения получил мужчина, он госпитализирован. Сейчас на месте удара работают все экстренные службы, продолжается фиксация последствий атаки.

Отдельно руководитель области отметил опасность распространения чувствительной информации во время обстрелов. По его словам, деятельность пабликов, которые почти в реальном времени публикуют последствия атак, расценивается как помощь врагу. По таким фактам будут соответствующие действия.

Что известно об атаке

Тревогу в Николаевской области объявляли четыре раза. Воздушные сиды сообщали о движении дронов из акватории Черного моря в направлении области, Виталий Ким уточнял, что БпЛА летят на город.

Как действовать во время тревоги

Услышав сигнал воздушной тревоги, немедленно выключите все бытовые приборы, газ и воду, возьмите заранее подготовленный "тревожный чемодан" с документами, деньгами и лекарствами и направляйтесь в ближайшее официальное укрытие. Если вы находитесь дома и рядом нет специализированного убежища, обязательно воспользуйтесь правилом "двух стен". Это означает, что от опасности с улицы вас должны отделять как минимум две стены: первая возьмет на себя основной удар, а вторая защитит от обломков. Лучшим местом в квартире обычно является коридор или тамбур, однако важно держаться подальше от окон, зеркал и любых стеклянных поверхностей, поскольку они являются главным источником травм во время взрывной волны.

Если тревога застала вас на улице, не оставайтесь на открытой местности и избегайте пребывания вблизи стен домов, с которых могут падать элементы фасада. Ищите подземный переход, паркинг или прочное здание.

Если вы находитесь в автомобиле, остановитесь в безопасном месте (не под мостом или эстакадой), выйдите из транспортного средства и найдите углубление в земле или бетонное сооружение. В случае близкого взрыва ложитесь на землю лицом вниз, прикройте голову руками и слегка откройте рот, чтобы избежать контузии.

Помните, что нельзя снимать работу средств ПВО или места попаданий, а оставаться в безопасности нужно до официального сигнала об отбое угрозы.

Напомним, мы сообщали, что в ночь на 4 марта россияне атаковали Украину дронами. Зафиксировано попадание, но большинство целей было сбито силами противовоздушной обороны. В результате обстрела зафиксировано попадание 19 ударных дронов на 15 локациях, а также падение обломков на одной локации.

Также, мы писали, что россияне атаковали дроном один из крупнейших резервуаров нефтепровода "Дружба". Сейчас компания "Нафтогаз" завершает дефектацию объекта. Во время пожара часть нефти была перекачана в трубы. Это сделали для того, чтобы избежать масштабной техногенной и экологической катастрофы.