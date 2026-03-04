Видео
Україна
Наступ на Одесчину — ВСУ готовится отбить россиян

Наступ на Одесчину — ВСУ готовится отбить россиян

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 13:43
Возможны сценарии наступления на Одессу: грозит ли прорыв РФ в 2026 году
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Силы обороны Украины интенсивно готовят Одессу к круговой обороне, возводя новые укрепления и усиливая защиту по всем направлениям. Несмотря на то, что оккупанты все еще мечтают о захвате юга, реальная ситуация на фронте существенно сдерживает их намерения.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью Главреду, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Приоритетная цель

Одесса остается для Кремля главной целью на юге, поскольку контроль над городом означает господство в Черном море. По словам эксперта, враг хочет захватить порты и логистические узлы, чтобы заблокировать Украину и выйти к границам Молдовы.

"Одесса и вообще юг Украины — это для РФ своеобразный фетиш, который формировался десятилетиями. В 2022 году их план не сработал, поэтому в нынешнем состоянии армии есть большие сомнения, смогут ли они это сделать сейчас", — отмечает Коваленко.

Нереальный десант

Враг рассматривает три варианта нападения: с неба, с моря или по суше через форсирование Днепра. Однако каждый из этих путей сейчас надежно перекрыт украинскими защитниками. Российский флот фактически вытеснен из акватории, а самолеты с десантом станут легкой мишенью для ПВО еще над водой.

"Масштабное воздушное десантирование представляется невозможным. А если остатки их десантных кораблей попытаются выйти для морской операции, по ним отработают ракеты и морские дроны, которые массово дежурят в Черном море", — объясняет аналитик.

Нехватка ресурсов

Сухопутный прорыв на Одессу требует от россиян создания огромной ударной группировки, которой на юге сейчас просто нет. Группа войск "Днепр" слишком растянута по оккупированным территориям, а для штурма крупного города с форсированием рек нужны сотни тысяч дополнительных солдат.

"Для такой операции нужно минимум 200-300 тысяч личного состава только для ударной группировки. Теми силами, которые мы сейчас видим на Херсонщине, такую масштабную наступательную операцию никак не реализовать", — отмечает эксперт.

Работа на опережение

Несмотря на то, что сценарии наступления пока выглядят маловероятными, ВСУ не оставляют врагу никаких шансов. Подготовка оборонительных линий — это превентивные меры, которые должны защитить город от любых неожиданностей или политических авантюр Кремля в будущем.

"То, что сейчас происходит в Одесской области, — это именно превентивные действия, направленные на опережение и недопущение реализации негативных сценариев. Мы должны быть готовы ко всему", — резюмирует Александр Коваленко.

Напомним, мы сообщали, что тетраподы, установленные для защиты берега Одесской области, быстро поглощает море. Еще несколько штормов — и конструкции могут полностью исчезнуть. Это ставит под угрозу не только оборону побережья, но и рекреационные зоны.

Также мы писали, что Украина владеет полной информацией о намерениях России на юге и заранее готовит противодействие. Речь идет об обороне на суше, в море и в воздухе. Угроза для южных регионов, в частности Одесской области, остается актуальной. Постоянные атаки лишь подтверждают, что война продолжается и расслабляться рано.

Одесса Одесская область оборонная сфера Новости Одессы наступление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
