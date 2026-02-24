Круговая оборона Одессы: ловушки и капканы для оккупантов

Защита юга выходит на новый уровень — в Одессу враг не попадет
Благодаря комбинации современных технологий и опыта бойцов защита юга Украины выходит на новый уровень эффективности. Защитники сбивают до 80% вражеских беспилотников, но это лишь часть большой стратегии. Военные готовят для оккупантов сюрпризы, которые сделают попытку захода в город невозможной.
Об этом рассказал начальник Регионального управления Силы территориальной обороны "Юг" полковник Денис Носиков, передает Новини.LIVE.
Работа ПВО
Начальник управления ТрО "Юг" полковник Денис Носиков пояснил, что сегодня Одессу защищает комплексная система. Кроме привычных мобильных групп, небо патрулируют специальные экипажи-перехватчики. Их количество постоянно увеличивают, чтобы довести эффективность ПВО до максимума. Полковник говорит, что враг не способен на честный бой, поэтому пытается только терроризировать гражданских.
"В настоящее время 70-80% "шахедов" мы сбиваем. Это очень серьезная эффективность. Думаю, в ближайшее время на 99,9% мы решим этот вопрос", — отмечает Денис Носиков.
Оборона города
Параллельно с воздушным щитом вокруг Одессы и области создают мощную круговую оборону. Это сложная сеть фортификаций. В частности противотанковые рвы, капканы и специальные малозаметные препятствия. По словам полковника, пройти сквозь такой инженерный лабиринт живой силой или техникой будет просто невозможно.
"Мы готовим город и область к круговой обороне. Это очень мощная система: противотанковые воронки, различные ловушки и капканы. Просто так сюда никто не зайдет", — уверяет военный.
Важным козырем в защите города являются сами одесситы. В громадах готовят тысячи добровольцев, которые проходят обучение на полигонах. Эти люди живут в своих районах, но в случае угрозы станут частью многотысячного национального сопротивления. Как подытожил полковник, совсем скоро риторика врага о "русском городе" сменится на осознание того, что Одесса — это неприступная крепость.
Напомним, мы сообщали, что Россия постоянно атакует Одессу дронами и ракетами. За время полномасштабного вторжения российские войска атаковали областной центр 193 раза. Особенно тяжелым для города стал 2025 год — только за этот период зафиксировано 75 атак. Преимущественно удары были направлены по объектам критической инфраструктуры и жилой застройке.
