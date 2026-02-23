Потери Одессы от войны: официальные данные и цифры атак

Россия атаковала Одессу почти 200 раз — итоги 4 лет большой войны
Российские войска постоянно обстреливают Одесскую область, нанося удары по городам и селам региона. Одесса десятки раз оказывалась под вражеским огнем — ракеты и дроны били по жилым кварталам и критической инфраструктуре. Количество атак растет, а вместе с ними — число жертв среди мирного населения.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак на форуме Black Sea Security Forum, передают журналисты Новини.LIVE.
Обстрелы Одессы
Во время международного форума Сергей Лысак подчеркнул, что для Украины война началась еще в 2014 году, а не в 2022-м. За время полномасштабного вторжения российские войска атаковали Одессу 193 раза. Особенно тяжелым для города стал 2025 год — только за этот период зафиксировано 75 атак. Преимущественно удары были направлены по объектам критической инфраструктуры и жилой застройке.
Жертвы среди населения
Последствия обстрелов — трагические. В Одессе погибли 145 гражданских людей, среди них 10 детей. Ранения получили 635 человек, из которых 32 — дети. В реестре поврежденного имущества — более 1200 объектов. Как отметил Лысак, за сухими цифрами стоят живые люди и их истории.
"Имущество можно восстановить. Самое страшное — враг забрал жизни наших земляков", — сказал Сергей Лысак.
Помощь партнеров
Глава МВА также отметил, что часть разрушенных зданий имела международную защиту, которую Россия проигнорировала. В то же время он выразил уверенность, что город справится с последствиями войны благодаря поддержке международных партнеров.
Напомним, мы сообщали, что в ночь на 23 февраля россияне атаковали Одесскую область ударными дронами. В результате обстрелов погибли три человека, есть ранения и разрушения. Повреждены производственные и складские помещения, административные здания, помещения автомагазина, транспортные средства.
Также мы писали, что ночью 21 февраля Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Одессы. В результате обстрела поврежден объект электросети. Ремонт будет длиться долго, ведь разрушения значительные. Чтобы вернуть систему к нормальной работе, нужно время.
