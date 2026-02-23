Атака по Одесчине 23 февраля — погибло трое людей

РФ нанесла удар по Одесчине — погибли три человека и есть разрушения
Дата публикации 23 февраля 2026 08:23
Армия РФ выпустила по Одесской области ударные беспилотники в ночь на 23 февраля. Под вражеским огнем оказались объекты промышленной, энергетической и гражданской инфраструктуры, есть погибшие.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Обстрелы Одессы 23 февраля
"К сожалению, в результате ночного вражеского обстрела погибли 20-летняя девушка и мужчина примерно 45 лет. Также пострадали три человека в возрасте от 23 до 45 лет. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", — сообщил Кипер.
