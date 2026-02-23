Обстріл Одеської області 23 лютого — росіяни атакували дронами

Наслідки обстрілів Одеської області. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 23 лютого атакували Одеську область ударними дронами. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, є поранення та руйнування.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Обстріли Одеси 23 лютого

Кіпер розповів, що цієї ночі росіяни атакували в Одеській області об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Так, внаслідок обстрілів пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби.

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Пошкоджений автомобіль після обстрілів. Фото: ДСНС

Пожежа після атаки РФ. Фото: ДСНС

Крім того, один з безпілотникiв влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям.

"На жаль, внаслідок нічного ворожого обстрілу загинули 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років. Також постраждали троє людей віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", — сказав очільник ОВА.

Також він додав, що пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки.

Обстріли України

Російські війська цієї ночі також атакували Запоріжжя. Ворог завдав удару БпЛА і пошкодив об'єкт промислової інфраструктури. В результаті загинув 33-річний чоловік, а ще один отримав поранення.

А 22 лютого росіяни масовано атакували Київську область. Окупанти пошкодили під час атаки понад 100 осель — приватних будинків та квартир. Відомо про 17 постраждалих, серед яких є діти.

Володимир Зеленський розповідав, що минулої ночі ключовими цілями ворога стали — енергетика, логістика, водопостачання та об'єкти залізниці. Тоді по Україні було випущено майже 50 ракет і 297 дронів різних типів.