Головна Одеса Росіяни атакували Одещину дронами — є загиблі та поранені

Росіяни атакували Одещину дронами — є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 08:23
Обстріл Одеської області 23 лютого — росіяни атакували дронами
Наслідки обстрілів Одеської області. Фото: ДСНС

Російські війська у ніч проти 23 лютого атакували Одеську область ударними дронами. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, є поранення та руйнування.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Читайте також:

Обстріли Одеси 23 лютого

Кіпер розповів, що цієї ночі росіяни атакували в Одеській області об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Так, внаслідок обстрілів пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби. 

Удар по Одещині 23 лютого
Рятувальники ліквідують наслідки обстрілів. Фото: ДСНС
Атака на Одещині 23 лютого
Пошкоджений автомобіль після обстрілів. Фото: ДСНС
Обстріли Одеської області 23 лютого
Пожежа після атаки РФ. Фото: ДСНС

Крім того, один з безпілотникiв влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям. 

"На жаль, внаслідок нічного ворожого обстрілу загинули 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років. Також постраждали троє людей віком від 23 до 45 років. Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", — сказав очільник ОВА. 

Також він додав, що пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють екстрені та комунальні служби, які усувають наслідки. 

Обстріли України

Російські війська цієї ночі також атакували Запоріжжя. Ворог завдав удару БпЛА і пошкодив об'єкт промислової інфраструктури. В результаті загинув 33-річний чоловік, а ще один отримав поранення. 

А 22 лютого росіяни масовано атакували Київську область. Окупанти пошкодили під час атаки понад 100 осель — приватних будинків та квартир. Відомо про 17 постраждалих, серед яких є діти. 

Володимир Зеленський розповідав, що минулої ночі ключовими цілями ворога стали — енергетика, логістика, водопостачання та об'єкти залізниці. Тоді по Україні було випущено майже 50 ракет і 297 дронів різних типів. 

Одеська область обстріли дрони війна в Україні жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
