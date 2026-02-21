Удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе: разрушения значительные

Поврежденный в результате атаки энергообъект. Фото: ДТЭК

В ночь на 21 февраля российские оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы. В результате обстрела поврежден объект ДТЭК. Ремонт будет долгим, ведь разрушения значительные.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

Удар по энергообъекту

По данным энергетиков, из-за попадания повреждено оборудование, а часть конструкций вообще разрушена. В компании сообщают, что масштабы разрушений серьезные. Чтобы вернуть систему к нормальной работе, потребуется время. Прежде чем начать восстановление, энергетики ждали разрешения от спасателей и военных — только после этого смогли зайти на объект.

Специалисты проводят технический осмотр, разбирают завалы и оценивают состояние оборудования. Далее начнут поэтапный ремонт. В компании отмечают: борьба за свет продолжается.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение жителям города.

Ситуация со светом в Одессе

В ДТЭК также уточнили, что из-за вражеских атак временно без света в Одессе остаются клиенты Хаджибейского и Киевского районов. В Приморском и Пересыпском, а также в некоторых районных центрах — экстренные отключения вне графика.

Добавим, вчера энергетики сообщили, что восстановили питание для 30,5 тысячи семей в Киевском районе города после атаки в ночь на 17 февраля. Свет также вернули объектам критической инфраструктуры. В то же время более 68 тысяч клиентов пока остаются без электроснабжения. Пока продолжаются работы на энергообъектах, в разных районах функционируют Пункты несокрушимости. В этих локациях можно согреться, зарядить телефоны и получить базовую помощь.

Больше о ночной атаке

Напомним, после ночной атаки российских беспилотников на Одессу люди остались без крыши над головой. Среди пострадавших и женщина, которая спасалась из дома через окно. За несколько минут ее дом превратился в пепел.

Также мы писали, что ночью российский беспилотник попал в здание Одесского юридического лицея и разрушил кабинеты и фасад. Заведение переходит на дистанционный формат, а тем временем в городе ликвидируют последствия атаки.