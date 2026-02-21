Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удар дронами по Одессе — поврежден энергетический объект ДТЭК

Удар дронами по Одессе — поврежден энергетический объект ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 10:53
Удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе: разрушения значительные
Поврежденный в результате атаки энергообъект. Фото: ДТЭК

В ночь на 21 февраля российские оккупанты снова атаковали энергетическую инфраструктуру Одессы. В результате обстрела поврежден объект ДТЭК. Ремонт будет долгим, ведь разрушения значительные.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

Реклама
Читайте также:
Нічний удар дронами по Одесі — пошкоджено об’єкт ДТЕК - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот с facebook

Удар по энергообъекту

По данным энергетиков, из-за попадания повреждено оборудование, а часть конструкций вообще разрушена. В компании сообщают, что масштабы разрушений серьезные. Чтобы вернуть систему к нормальной работе, потребуется время. Прежде чем начать восстановление, энергетики ждали разрешения от спасателей и военных — только после этого смогли зайти на объект.

Специалисты проводят технический осмотр, разбирают завалы и оценивают состояние оборудования. Далее начнут поэтапный ремонт. В компании отмечают: борьба за свет продолжается.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение жителям города.

Ситуация со светом в Одессе

В ДТЭК также уточнили, что из-за вражеских атак временно без света в Одессе остаются клиенты Хаджибейского и Киевского районов. В Приморском и Пересыпском, а также в некоторых районных центрах — экстренные отключения вне графика.

Добавим, вчера энергетики сообщили, что восстановили питание для 30,5 тысячи семей в Киевском районе города после атаки в ночь на 17 февраля. Свет также вернули объектам критической инфраструктуры. В то же время более 68 тысяч клиентов пока остаются без электроснабжения. Пока продолжаются работы на энергообъектах, в разных районах функционируют Пункты несокрушимости. В этих локациях можно согреться, зарядить телефоны и получить базовую помощь.

Больше о ночной атаке

Напомним, после ночной атаки российских беспилотников на Одессу люди остались без крыши над головой. Среди пострадавших и женщина, которая спасалась из дома через окно. За несколько минут ее дом превратился в пепел.

Также мы писали, что ночью российский беспилотник попал в здание Одесского юридического лицея и разрушил кабинеты и фасад. Заведение переходит на дистанционный формат, а тем временем в городе ликвидируют последствия атаки.

Одесса обстрелы Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации