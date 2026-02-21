Россияне обстреляли Одессу 21 февраля — есть пострадавший

Россияне обстреляли Одессу БпЛА — что известно о последствиях
Этой ночью российские оккупанты обстреляли Одессу с помощью дронов. В результате атаки есть пострадавший, также зафиксированы значительные разрушения.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.
Атака РФ на Одессу 21 февраля — какие последствия
В ночь на субботу российские армейцы нанесли удары дронами по Одессе. В результате атаки пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали.
Также известно о повреждении инфраструктуры, четырех жилых домов в разных районах города и учебного заведения.
По информации главы ГВА, после вражеской атаки все экстренные службы с ночи работают на местах попаданий. Развернуты оперативные штабы. Работники ЖКС (жилищно-коммунальных сервисов) ликвидируют последствия атаки.
Кроме того, Лысак отметил, что жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе "єВідновлення", а также из городского бюджета.
Россияне продолжают атаковать Украину
Этой ночью в Одессе раздавались мощные взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что из Черного моря в направлении Черноморска и Одессы летят российские дроны.
В пятницу, 20 февраля, российские оккупанты атаковали Харьков и Харьковскую область. В результате вражеских ударов есть раненые среди гражданского населения.
В Харьковской областной прокуратуре заявили, что для удара по Харькову 20 февраля захватчики применили ракету типа "Искандер-М".
