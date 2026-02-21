Россияне обстреляли Одессу 21 февраля — есть пострадавший

Последствия атаки РФ на Одессу. Фото: Сергей Лысак/Telegram

Этой ночью российские оккупанты обстреляли Одессу с помощью дронов. В результате атаки есть пострадавший, также зафиксированы значительные разрушения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Реклама

Читайте также:

Последствия вражеского удара по Одессе, фото: Сергей Лысак/Telegram

Атака РФ на Одессу 21 февраля — какие последствия

В ночь на субботу российские армейцы нанесли удары дронами по Одессе. В результате атаки пострадал мужчина. С ожогами его госпитализировали.

Также известно о повреждении инфраструктуры, четырех жилых домов в разных районах города и учебного заведения.

Работники ЖКС ликвидируют последствия российского обстрела. Фото: Сергей Лысак/Telegram

По информации главы ГВА, после вражеской атаки все экстренные службы с ночи работают на местах попаданий. Развернуты оперативные штабы. Работники ЖКС (жилищно-коммунальных сервисов) ликвидируют последствия атаки.

Кроме того, Лысак отметил, что жителям пострадавших домов помогают в оформлении документов на получение компенсации по государственной программе "єВідновлення", а также из городского бюджета.

Россияне продолжают атаковать Украину

Этой ночью в Одессе раздавались мощные взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что из Черного моря в направлении Черноморска и Одессы летят российские дроны.

В пятницу, 20 февраля, российские оккупанты атаковали Харьков и Харьковскую область. В результате вражеских ударов есть раненые среди гражданского населения.

В Харьковской областной прокуратуре заявили, что для удара по Харькову 20 февраля захватчики применили ракету типа "Искандер-М".