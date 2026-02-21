Росіяни безпілотниками атакували Одесу — які наслідки

Наслідки атаки РФ на Одесу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

У ніч проти 21 лютого російські війська безпілотниками атакували Одесу. Внаслідок ворожих ударів постраждав чоловік, також зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Наслідки ворожого удару по Одесі. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Атака РФ на Одесу 21 лютого — які наслідки

У ніч проти суботи російські армійці завдали ударів дронами по Одесі. Внаслідок атаки постраждав чоловік. З опіками його госпіталізували.

Також відомо про пошкодження інфраструктури, чотирьох житлових будинків в різних районах міста та навчального закладу.

Працівники ЖКС ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

За інформацією очільника МВА, після ворожої атаки усі екстрені служби від ночі працюють на місцях влучань. Розгорнуто оперативні штаби. Працівники ЖКС (житлово-комунальних сервісів) ліквідовують наслідки атаки.

Крім того, Лисак зазначив, що жителям постраждалих будинків допомагають в оформленні документів на отримання компенсації за державною програмою "єВідновлення", а також із міського бюджету.

Росіяни продовжують атакувати Україну

Цієї ночі в Одесі лунали потужні вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що з Чорного моря в напрямку Чорноморська та Одеси летять російські дрони.

У п'ятницю, 20 лютого, російські окупанти атакували Харків та Харківську область. Внаслідок ворожих ударів є поранені серед цивільного населення.

У Харківській обласній прокуратурі заявили, що для удару по Харкову 20 лютого загарбники застосували ракету типу "Іскандер-М".