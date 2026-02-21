Вибухи в Одесі 21 лютого

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих режим

Вибухи в Одесі пролунали прямо зараз, в ніч проти 21 лютого. Росіяни намагаються атакувати місто дронами.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на власного кореспондента.

Звуки вибухів в Одесі в ніч проти 21 лютого

За даними журналіста, вибухи в Одесі було чути приблизно о 01:07. Незадовго до цього Повітряні сили ЗСУ попереджали, що з Чорного моря в напрямку Чорноморська та Одеси летять дрони.

"Нові групи БпЛА з акваторії Чорного моря — курсом на Одесу", — йшлося у повідомленні о 00:57.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:14 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що після того, як росіяни вдарили по енергетиці Одещини в ніч проти 17 лютого, енергетики відновили світло для десятків тисяч родин і для об'єктів критичної інфраструктури. Водночас понад 68 тисяч абонентів дома залишаються без електроенергії.

Також ми писали, що ворог в ніч проти 20 лютого атакував ракетою Харків. Внаслідок обстрілу були вибиті вікна в будинках та спалахнули авто.