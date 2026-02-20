В Одесі частково відновили світло після останньої атаки

Люди в пункті обігріву від ДСНС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після останньої атаки у ніч на 17 лютого енергетики відновили живлення для десятків тисяч родин в Одесі. Світло також повернули об’єктам критичної інфраструктури. Водночас понад 68 тисяч клієнтів поки залишаються без електропостачання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Ситуація зі світлом в Одесі

За інформацією компанії, пошкодження були серйозними, тому бригади працювали безперервно. Частину мереж вдалося відновити вже сьогодні. Тому світло повернули 30,5 тисячі родин у Київському районі міста. Окрім цього, відновили живлення об’єктам критичної інфраструктури, що дозволило стабілізувати роботу ключових служб.

Разом із тим ситуація ще залишається складною. Тимчасово без електропостачання перебувають 68,4 тисячі клієнтів. Світло можуть подавати лише на тих ділянках, де ремонт повністю завершений. Відновлення відбувається поетапно й потребує часу.

Енергетики наголошують, що роботи тривають і живлення повертатимуть у міру завершення ремонту пошкоджених мереж.

Пункти незламності в Одесі

За словами очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, місто продовжує жити в умовах енергетичних обмежень. Поки тривають роботи, у різних районах функціонують Пункти незламності.

Лише за минулу добу їх відвідали понад 13 тисяч містян. Близько 5 тисяч людей скористалися мобільними пунктами обігріву. У цих локаціях можна зігрітися, зарядити телефони та отримати базову допомогу.

Нагадаємо, найскладніша ситуація з електропостачанням в Одесі залишається у Київському районі. Через руйнування підстанцій перепідключення від інших джерел наразі неможливе.

Також ми писали, що в Одесі сьогодні змінився графік руху соціальних маршрутів № 3, № 8 та № 9. Інший громадський транспорт працюватиме за попереднім розкладом. Міська влада просить пасажирів врахувати оновлений розклад під час планування поїздок.