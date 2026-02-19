Відключення світла в Одесі: ДТЕК планує запуск до кінця тижня

Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Найскладніша ситуація з електропостачанням в Одесі залишається у Київському районі. Через руйнування підстанцій перепідключення від інших джерел наразі неможливе. Енергетики планують наприкінці тижня ввести в роботу вціліле обладнання, щоб першочергово забезпечити котельні та водоканал.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Інформація від ДТЕК про відновлення електроенергії. Фото: скриншот з facebook

Відновлювальні роботи

За інформацією компанії, в Одесі тривають відновлювальні роботи після ударів по енергетичній інфраструктурі та складних погодних умов. За даними ДТЕК, найбільше постраждав Київський район міста — тут тимчасово без електропостачання залишаються близько 99 тисяч домівок.

Наразі головне завдання енергетиків, за інформацією ДТЕК, — до 20 лютого ввести в роботу вціліле обладнання. Першочергово планують забезпечити електрикою котельні та об’єкти водоканалу. Це потрібно для стабільної подачі тепла й води в місті. Після цього розпочнеться поступове підключення житлових будинків на тих ділянках мережі, де ремонти вже завершені. На це теж потрібен буде час у декілька днів.

Генератори для Одещини

Водночас ситуація в Одеському регіоні залишається найкритичнішою в Україні. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що область отримала підсилення генераторами з інших регіонів України.

"До ремонтних робіт долучилися бригади з різних районів області та столиці. Дякуємо за підтримку!" — зазначив Кіпер.

За його словами, окремі будинки в житлових кварталах Одеси вже підключають до генераторів, що дозволяє частково відновити тепло й водопостачання.

Водночас через атаки та негоду без електрики залишаються також 36,6 тисячі споживачів у населених пунктах Одеського, Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого російські дрони знову вдарили по енергетичній інфраструктурі, що забезпечує місто електрикою. Атака спричинила значні руйнування, через які система нині працює з перебоями. За попередніми оцінками, на відновлення знадобиться час, адже частину об’єктів доведеться фактично будувати заново.

Після удару до медичного закладу доправили трьох постраждалих. Двоє людей були госпіталізовані, ще одному пацієнту допомогу надали амбулаторно. Найважчі травми отримали двоє чоловіків — у них серйозні ушкодження кінцівок, що потребують тривалого лікування та подальших операцій.