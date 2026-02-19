Негода в Одесі та обстріли: пункти обігріву, транспорт і світло

Машина швидкої допомоги, що застрягла. Фото: ДСНС в Одеській області

Одеса та область продовжують оговтуватися після негоди й наслідків обстрілів, які пошкодили енергетичну інфраструктуру. У Київському районі працюють пункти обігріву, куди лише за добу прийшли майже 4 тисячі людей. Окрім цього, місто досі залишається в найскладнішій ситуації зі світлом в Україні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на відповідні служби та офіційних осіб.

Реклама

Читайте також:

Ситуація в Одесі

Очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що ніч в Одесі минула під звуки повітряної тривоги, але загрози для міста не було. Він також додав, що комунальні служби працюють у посиленому режимі, а в Київському районі продовжують діяти пункти обігріву.

"Негода триває, тож комунальні служби продовжують працювати у посиленому режимі. У Київському районі працюють пункти обігріву. За вчорашній день їх відвідало 3995 людей", — додав Сергій Лисак.

Робота транспорту

Водночас міська влада запевняє, що громадський транспорт сьогодні виходить на маршрути за графіком. Автобуси, трамваї та тролейбуси курсують, а актуальні схеми руху оприлюднені на офіційних ресурсах. В мерії попереджають, що розклад є інформаційним і через стан доріг можливі затримки або короткочасні технічні збої.

За додатковими роз’ясненнями щодо роботи соціальних маршрутів одесити можуть звертатися до інформаційного центру за телефонами (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77. Диспетчери приймають звернення у будні з 08:00 до 20:00.

До наявних вже пунктів обігріву сьогодні відкрили ще декілька:

вул.Фонтанська дорога, 16/8

вул. Сімʼї Глодан, 14

вул. Сімʼї Глодан, 31

вул. Князя Ярослава Мудрого, 11/1

вул. Князя Ярослава Мудрого, 13/1

просп. Небесної Сотні, 5А

вул. Ак. Філатова, 10

вул. Варненська, 27

вул. Євгена Чикаленка, 46

вул. Євгена Чикаленка, 56А

Ситуація зі світлом в Одесі

Паралельно місто переживає один з найскладніших енергетичних криз за останній час. У ДТЕК заявили, що руйнування на енергетичних об’єктах після атаки настільки серйозні, що відновити пошкоджене за кілька днів неможливо.

За інформацією компанії, в Одесі зараз найважча ситуація зі світлом по всій країні. Уже другу добу в Київському районі міста та в Одеському районі області без електропостачання залишаються близько 99 тисяч родин. Підключити їх на інші лінії немає можливості, адже резервів просто не залишилося. Загалом на Одещині знищено 31 підстанцію.

Стан доріг на Одещині

Негода вплинула й на ситуацію на трасах області. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що з 7:00 знято обмеження руху для вантажного транспорту та рейсових автобусів на автодорозі М-15 Одеса-Рені.

Прикордонна поліція Молдови також заявила, що митні пости на кордонах Одещини працюють у звичайному режимі. Потік транспорту та людей залишається збалансованим, а під’їзні шляхи до пунктів пропуску прохідні.

Обмеження для вантажівок уже зняли через пости Кагул, Джурджулешти, Леушень та Скулень. Водночас на низці напрямків вони все ще зберігаються, зокрема через пункти Паланка — Маяки —Удобне, Джурджулешти — Рені та Вулканешти — Виноградівка.

Допомога рятувальників

Поки дороги залишаються складними, рятувальники продовжують допомагати водіям. За даними ДСНС Одещини, протягом минулої доби вони дев’ять разів виїжджали, щоб витягти автівки зі снігових заметів у Болградському, Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Роздільнянському районах. Допомогу надавали не лише легковикам, а й каретам екстреної медичної допомоги, які не могли продовжити рух.

Негода в Одеській області. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники закликають мешканців бути обережними, по можливості утриматися від поїздок та враховувати погодні умови при плануванні маршруту.

Нагадаємо, у ніч на 17 лютого російські безпілотники знову атакували енергетичні об’єкти, які забезпечують місто електрикою. Після ударів виникли масштабні пошкодження, через що система працює з перебоями. За попередніми даними, відновлення потребуватиме часу, адже частину інфраструктури доведеться фактично відбудовувати.

Також ми писали, що Росія нарощує розробку морських безпілотників, які можуть стати новим інструментом тиску в Чорному морі. Ці системи здатні досягти портів Одещини та є загрозою цивільному судноплавству в акваторії.