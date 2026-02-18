В Одесі відкривають пункти допомоги через відключення світла та негоду

Люди в пункті незламності. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Після нічної атаки 17 лютого частина Одеси залишається без електроенергії. У місті відкрили додаткові пункти допомоги, де можна зігрітися та підзарядити телефони. Через тривалі відключення школам також рекомендували розглянути перехід на дистанційне навчання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інформацію від офіційних осіб.

Пункт незламності в Одесі. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Пункти незламності в Одесі

В Одесі почали працювати додаткові мобільні намети ДСНС — їх встановили для підтримки містян у період аварійних відключень світла через негоду.

У пунктах допомоги можна знайти базові умови для перебування у холодну пору: намети опалюються, працюють місця для відпочинку, є гарячий чай і вода. Також передбачена можливість підзарядити гаджети та скористатися інтернетом. На локаціях цілодобово чергують фахівці ДСНС.

Серед адрес, де вже працюють такі пункти:

вул. Євгена Чикаленка: 50/1, 55, 75, 81/1;

вул. Академіка Корольова: 85, 58а, 55;

вул. Сім’ї Глодан: 49, 4;

пр-кт Князя Ярослава Мудрого: 2, 22;

пр-кт Небесної Сотні: 10а, 47/2, 87а, 15А;

пр-кт Небесної Сотні / Левітана: магазин "Копійка" (фасад);

парк "Луч": кут Корольова – Левітана;

вул. Сергія Шелухіна: 57;

парк Перемоги.

Люди в пункті незламності в Одесі. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Робота шкіл в Одесі

На тлі енергетичних проблем міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала керівникам закладів освіти з 18 лютого розглянути можливість переходу на дистанційне навчання у разі тривалої відсутності тепла, світла або води. Також школам радять визначити приміщення, підключені до генераторів, щоб за потреби організувати роботу чергових класів.

Повідомлення директорки департаменту освіти та науки ОМР. Фото: скриншот з facebook

Батьків просять стежити за повідомленнями навчальних закладів — формат роботи може змінюватися залежно від ситуації.

Ситуація зі світлом в Одесі

Додамо, що ісля атаки на місто в ніч на 17 лютого частина Одеси досі залишається без електроенергії. Найгірша ситуація, за попередніми даними, у районі Таїрова — там відновлення світла людям обіцяють не раніше 20 лютого.

Інформація про відновлення світла. Фото: скриншот з чат-боту ДТЕК

Нагадаємо, на Одещині повністю призупинили рух через митні пости Паланка та Тудора. Через негоду також обмежено роботу низки інших пунктів пропуску на кордоні. Крім цього на окремих маршрутах Одещини діють додаткові обмеження для вантажівок, важких транспортних засобів та пасажирського транспорту.

Також ми писали, що в Одесі та області різко погіршиться погода. Синоптики попереджають про сніг, ожеледь і сильний вітер, що можуть ускладнити рух на дорогах і роботу міста. Упродовж доби очікується до 29 мм снігу.

