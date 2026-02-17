Наслідки обстрілу Одеси 17 лютого: що розповідають постраждалі

Чоловік стоїть біля зруйнованого магазину. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Ніч в Одесі вкотре пройшла під звуки вибухів і сирени повітряних тривог. Російські дрони вдарили по місту, пошкодивши житлові будинки, гаражі та підприємства. Є поранені люди, а на місцях влучань досі розбирають наслідки. Люди, поруч із якими впали безпілотники, розповідають про втрату майна, але найчастіше згадують одне відчуття, і це страх.

Журналісти Новини.LIVE побували на місцях влучань і поспілкувалися з одеситами про пережиту ніч.

Розбита автостоянка в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пошкоджена автостоянка

Одним із об'єктів, який постраждав, стала автостоянка. Керівниця Ольга розповідає, що працює тут майже все життя і досі не може оговтатися від побаченого. Вона приїхала на місце вже після вибухів, коли будівля вигоріла повністю, а частина конструкцій обвалилася. Поруч пошкоджені гаражі та інші приміщення.

"Все ви бачите — це наше приміщення. Документи, сейфи, все вигоріло. Нічого не залишилося. Естакада завалилася, гаражі зачепило", — говорить жінка.

Керівниця стоянки Ольга. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За її словами, вибухи пролунали пізно ввечері та вже після опівночі. Саме другий удар став найсильнішим.

"Коли другий раз гахнуло, я зрозуміла, що це вже у нас. Сусіди сказали, що там зарево. Я одразу почала збиратися і дзвонити працівникам", — згадує вона.

Пошкодження на автостоянці. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Згорілі шини. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зруйнований бокс на стоянці. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У той момент на зміні були двоє охоронців. Саме вони отримали поранення. Зараз обидва перебувають у лікарні після операцій.

"Одному вже витягнули уламки з п’ят, тепер ще одна операція буде під коліном. Є опіки голови. Дуже важко все це", — каже Ольга.

Після удару на території стоянки залишилися уламки дронів, вибиті вікна та згоріла техніка. Частина автомобілів також зазнала пошкоджень. Жінка додає, що укриття на стоянці немає, а люди залишаються на роботі, бо бояться покинути машини без нагляду.

"Де тут ховатися? Немає де. Люди бояться залишити авто. Вони все вкладають, щоб купити машину", — пояснює вона.

Вранці на місце почали приходити власники авто. Багато хто досі не знає, в якому стані їхнє майно.

Все що залишилося від автівки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Автозапчастини, які згоріли. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Все що залишилося від магазину в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Одесити втратили майно

На місце удару зранку приходять люди, які знають цю територію. Вони оглядають пошкодження, шукають знайомих і намагаються зрозуміти, що сталося за ніч. Один із них — Роман. Він каже, що найважливіше для нього зараз — це те, що люди залишилися живі.

"Головне, що охоронці живі залишились. Вони постраждали, вони в лікарні, але головне, що живі. І, звісно, дуже прикро, що так сталось. Це вже не перший приліт сюди. Дуже шкода людей, що постраждали. Все інше, в принципі, відбудуємо", — каже Роман.

Одесит Роман. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Чоловік розповідає, що ніч провів у напрузі. Він чув вибухи, слідкував за повідомленнями і розумів, що небезпека зовсім поруч. Зранку він одразу приїхав, щоб на власні очі побачити наслідки.

"Чув, бачив, дивився в телеграм-каналах. Бачив, що десь тут поруч прилітає, біля мого будинку. Слідкував, нервував за це і зранку приїхав подивитись, що сталося", — додає одесит.

Згорілий блокнот. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вигоріле приміщення магазину. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Все що залишилося від будівлі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Удар по Одесі: наслідки

За офіційною інформацією, у місті пошкоджено 25-поверховий будинок, складські приміщення, СТО та магазини. У гаражному кооперативі пошкоджено кілька боксів і знищено автомобілі. Постраждали щонайменше двоє людей, ще кільком надали допомогу на місці.

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У частині міста через пошкодження енергетичної інфраструктури зникло світло. Без електрики залишилися Київський, Приморський і Хаджибейський райони. Через це перебої з водою та теплом.

Комунальні служби та рятувальники працюють одразу на кількох локаціях. Пожежі вже ліквідували, але наслідки атаки ще усувають.

Нагадаємо, окупанти вкотре ціленаправлено били по енергетичній інфраструктурі, через що частина міста залишилася без світла. Руйнування надзвичайно серйозне, а ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Також ми писали, що на ситуацію в Одесі відреагував президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що після нічної атаки російських дронів в Одесі без комунальних послуг залишилися десятки тисяч людей. У місті тривають аварійні роботи, а ситуація з енергопостачанням залишається складною.

