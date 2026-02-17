Пошкоджена ТЕС. Фото ілюстративне: ДТЕК

Вночі Одеса знову була під ударом російських дронів. Окупанти вкотре ціленаправлено били по енергетичній інфраструктурі, через що частина міста залишилася без світла. Руйнування надзвичайно серйозне.

Про це інформує ДТЕК.

Руйнування енергетичних об'єктів

За інформацією ДТЕК, російські безпілотники знову атакували енергетичні об’єкти, які забезпечують місто електрикою. Після ударів виникли масштабні пошкодження, через що система працює з перебоями.

На місцях працюють аварійні бригади. Фахівці розбирають завали та оцінюють стан обладнання. За попередніми даними, відновлення потребуватиме часу, адже частину інфраструктури доведеться фактично відбудовувати.

Що буде зі світлом

Наразі головне завдання, за інформацією енергетиків, повернути світло об’єктам критичної інфраструктури. Йдеться про лікарні, водоканали та інші служби, від яких залежить життя міста. Саме на це зараз спрямовані всі ресурси.

У житлових районах ситуація складніша. Через пошкодження обладнання можливі аварійні відключення та перебої зі світлом. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше стабілізувати мережу, але попереджають, що повне відновлення займе час.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що в Україні немає жодної електростанції, яку б не пошкодили російські удари. Водночас він повідомив про дефіцит ракет для протиповітряної оборони. Наразі ППО збиває близько 90% дронів.

Також ми писали, що під час тристоронніх переговорів у Швейцарії, які вже відбдуться 17-18 лютого, Україна хоче поговорити про енергетичне перемир'я. Водночас президент Володимир Зеленський додав, що більше деталей та публічних обговорень буде після цього, як про це поговорять з Росією.