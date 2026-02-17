Відео
Головна Одеса Без води і світла — перші фото наслідків обстрілу Одеси

Без води і світла — перші фото наслідків обстрілу Одеси

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 09:11
Атака дронів на Одесу 17 лютого — постраждалі та руйнування
Рятувальники працюють на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

В ніч на 17 лютого Росія масовано атакувала Одесу та район ударними безпілотниками. Є пошкодження житлових будинків, цивільної інфраструктури та поранені, спалахнули пожежі на кількох локаціях. Після атаки частина міста залишилася без світла, а через знеструмлення насосних станцій у людей зникла вода.

Новини.LIVE розповідає про наслідки атаки на Одесу у ніч на 17 лютого.

Читайте також:

Атака на Одесу: що відомо

Нічна атака на Одесу закінчилася одразу кількома пожежами та пошкодженнями. За даними Головного управління ДСНС в Одеській області, удари припали по енергетичній і цивільній інфраструктурі. Довелося працювати одночасно на різних локаціях.

СТО після атаки
Наслідки влучання в СТО в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Внаслідок обстрілу пошкодження зазнав 25-поверховий житловий будинок. На 22-му поверсі пошкоджено квартиру та балкон сходової клітини. На місці працювали психологи ДСНС і надали допомогу 20 мешканцям, серед яких була одна дитина. Пожежі в будинку не сталося, інформації про постраждалих на цій локації не надходило.

Жінка плаче
Психологи працюють на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини
Жінка тримає дитину
Мешканці будинку, в який влучив дрон. Фото: ДСНС Одещини

Також через атаку горіли і об’єкти бізнесу. Вогонь охопив будівлю СТО та склад автомобільних шин. Пожежу ліквідували на площі 300 м. кв, полум’я знищило два автомобілі. Також зайнялися два продовольчі магазини. Рятувальники загасили загоряння та не допустили поширення вогню.

Ще одне місце влучання — гаражний кооператив. Там спалахнула пожежа, пошкоджено сім гаражів, два автомобілі повністю знищено. Саме на цій локації, за попередніми даними, постраждали двоє людей.

Згорілі автівки
Машини згоріли унаслідок влучання в гараж. Фото: ДСНС Одещини

Загалом до ліквідації наслідків залучали понад 50 рятувальників. Станом на ранок усі пожежі були ліквідовані.

Постраждалі внаслідок обстрілу

Водночас в Одеській обласній прокуратурі додали, що від ворожої атаки постраждало двоє цивільних людей: 62-річного та 65-річного чоловіків доставили до лікарні. У відомстві також уточнили, що внаслідок удару пошкоджено і приватне домоволодіння, зупинку громадського транспорту та міні-маркет. 

"На місці злочину працюють прокурори спільно з працівниками поліції та співробітниками СБУ", — зазначили там.

Що зі світлом в Одесі

Після атаки в місті знову загострилася ситуація з електропостачанням. У частині Київського району світло зникло, за інформацією ДТЕК, через локальну аварію в мережі, ремонтні бригади виїхали на місце. 

Без води і світла — наслідки обстрілу Одеси та перші фото - фото 5
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з dtek-oem.com.ua

Що з водою у місті

Через знеструмлення об’єктів водопровідної системи без води залишилися споживачі Київського та частини Хаджибейського районів Одеси. Також проблеми з водопостачанням зафіксували у Лиманці, на Червоному хуторі, у житловому масиві "Райдужний", "Совіньон 1–5", "Чорноморка" та в ЖКП "Таїрово".

Без води і світла — наслідки обстрілу Одеси та перші фото - фото 6
Повідомлення комунальників. Фото: скриншот з Telegram

В Інфоксводоканалі попередили, що у деяких споживачів Хаджибейського та Приморського районів можливе зниження тиску або відсутність води на верхніх поверхах. Подача води має стабілізуватися після відновлення електропостачання.

Нагадаємо, за інформацією очільника Одеської МВА Сергія Лисака цієї ночі повітряна тривога в місті була оголошена 6 разів. Після атаки відомо про трьох постраждалих чоловіків. Один із них у важкому стані. Ще одній жінці надана допомога на місці. 

Також раніше Сергій Лисак повідомляв, що внаслідок атаки пошкоджено обʼєкт інфраструктури та цивільні будівлі. В одному з районів виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. Також він поінформував, що всі відповідні служби працюють на місцях.

Одеса обстріли Новини Одеси дрони атака руйнування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
