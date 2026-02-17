Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Без воды и света — первые фото обстрела Одессы

Без воды и света — первые фото обстрела Одессы

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 09:11
Атака дронов на Одессу 17 февраля - пострадавшие и разрушения
Спасатели работают на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесчины

В ночь на 17 февраля Россия массированно атаковала Одессу и район ударными беспилотниками. Есть повреждения жилых домов, гражданской инфраструктуры и раненые, вспыхнули пожары на нескольких локациях. После атаки часть города осталась без света, а из-за обесточивания насосных станций у людей пропала вода.

Новини.LIVE рассказывает о последствиях атаки на Одессу в ночь на 17 февраля.

Реклама
Читайте также:

Атака на Одессу: что известно

Ночная атака на Одессу закончилась сразу несколькими пожарами и повреждениями. По данным Главного управления ГСЧС в Одесской области, удары пришлись по энергетической и гражданской инфраструктуре. Пришлось работать одновременно на разных локациях.

СТО після атаки
Последствия попадания в СТО в Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины

В результате обстрела повреждения получил 25-этажный жилой дом. На 22-м этаже повреждена квартира и балкон лестничной клетки. На месте работали психологи ГСЧС и оказали помощь 20 жильцам, среди которых был один ребенок. Пожара в доме не произошло, информации о пострадавших на этой локации не поступало.

Жінка плаче
Психологи работают на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесчины
Жінка тримає дитину
Жители дома, в который попал дрон. Фото: ГСЧС Одесчины

Также из-за атаки горели и объекты бизнеса. Огонь охватил здание СТО и склад автомобильных шин. Пожар ликвидировали на площади 300 м. кв, пламя уничтожило два автомобиля. Также занялись два продовольственных магазина. Спасатели потушили возгорание и не допустили распространения огня.

Еще одно место попадания — гаражный кооператив. Там вспыхнул пожар, повреждены семь гаражей, два автомобиля полностью уничтожены. Именно на этой локации, по предварительным данным, пострадали два человека.

Згорілі автівки
Машины сгорели в результате попадания в гараж. Фото: ГСЧС Одесчины

Всего к ликвидации последствий привлекали более 50 спасателей. По состоянию на утро все пожары были ликвидированы.

Пострадавшие в результате обстрела

В то же время в Одесской областной прокуратуре добавили, что от вражеской атаки пострадали два гражданских человека: 62-летний и 65-летний мужчины были доставлены в больницу. В ведомстве также уточнили, что в результате удара повреждены частное домовладение, остановка общественного транспорта и мини-маркет. 

"На месте преступления работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и сотрудниками СБУ", — отметили там.

Что со светом в Одессе

После атаки в городе снова обострилась ситуация с электроснабжением. В части Киевского района свет исчез, по информации ДТЭК, из-за локальной аварии в сети, ремонтные бригады выехали на место.

Без воды и света — последствия обстрела Одессы и первые фото - фото 5
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот с dtek-oem.com.ua

Что с водой в городе

Из-за обесточивания объектов водопроводной системы без воды остались потребители Киевского и части Хаджибейского районов Одессы. Также проблемы с водоснабжением зафиксировали в Лиманце, на Красном хуторе, в жилом массиве "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и в ЖКП "Таирово".

Без воды и света — последствия обстрела Одессы и первые фото - фото 6
Сообщение коммунальщиков. Фото: скриншот из Telegram

В Инфоксводоканале предупредили, что у некоторых потребителей Хаджибейского и Приморского районов возможно снижение давления или отсутствие воды на верхних этажах. Подача воды должна стабилизироваться после восстановления электроснабжения.

Напомним, по информации главы Одесской МВА Сергея Лысака этой ночью воздушная тревога в городе была объявлена 6 раз. После атаки известно о трех пострадавших мужчинах. Один из них в тяжелом состоянии, еще одной женщине оказана помощь на месте.

Также ранее Сергей Лысак сообщал, что в результате атаки повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. Также он проинформировал, что все соответствующие службы работают на местах.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Одесса обстрелы Новости Одессы дроны атака разрушения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации