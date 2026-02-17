Атака дронов на Одессу 17 февраля - пострадавшие и разрушения

Без воды и света — первые фото обстрела Одессы
В ночь на 17 февраля Россия массированно атаковала Одессу и район ударными беспилотниками. Есть повреждения жилых домов, гражданской инфраструктуры и раненые, вспыхнули пожары на нескольких локациях. После атаки часть города осталась без света, а из-за обесточивания насосных станций у людей пропала вода.
Новини.LIVE рассказывает о последствиях атаки на Одессу в ночь на 17 февраля.
Атака на Одессу: что известно
Ночная атака на Одессу закончилась сразу несколькими пожарами и повреждениями. По данным Главного управления ГСЧС в Одесской области, удары пришлись по энергетической и гражданской инфраструктуре. Пришлось работать одновременно на разных локациях.
В результате обстрела повреждения получил 25-этажный жилой дом. На 22-м этаже повреждена квартира и балкон лестничной клетки. На месте работали психологи ГСЧС и оказали помощь 20 жильцам, среди которых был один ребенок. Пожара в доме не произошло, информации о пострадавших на этой локации не поступало.
Также из-за атаки горели и объекты бизнеса. Огонь охватил здание СТО и склад автомобильных шин. Пожар ликвидировали на площади 300 м. кв, пламя уничтожило два автомобиля. Также занялись два продовольственных магазина. Спасатели потушили возгорание и не допустили распространения огня.
Еще одно место попадания — гаражный кооператив. Там вспыхнул пожар, повреждены семь гаражей, два автомобиля полностью уничтожены. Именно на этой локации, по предварительным данным, пострадали два человека.
Всего к ликвидации последствий привлекали более 50 спасателей. По состоянию на утро все пожары были ликвидированы.
Пострадавшие в результате обстрела
В то же время в Одесской областной прокуратуре добавили, что от вражеской атаки пострадали два гражданских человека: 62-летний и 65-летний мужчины были доставлены в больницу. В ведомстве также уточнили, что в результате удара повреждены частное домовладение, остановка общественного транспорта и мини-маркет.
"На месте преступления работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и сотрудниками СБУ", — отметили там.
Что со светом в Одессе
После атаки в городе снова обострилась ситуация с электроснабжением. В части Киевского района свет исчез, по информации ДТЭК, из-за локальной аварии в сети, ремонтные бригады выехали на место.
Что с водой в городе
Из-за обесточивания объектов водопроводной системы без воды остались потребители Киевского и части Хаджибейского районов Одессы. Также проблемы с водоснабжением зафиксировали в Лиманце, на Красном хуторе, в жилом массиве "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и в ЖКП "Таирово".
В Инфоксводоканале предупредили, что у некоторых потребителей Хаджибейского и Приморского районов возможно снижение давления или отсутствие воды на верхних этажах. Подача воды должна стабилизироваться после восстановления электроснабжения.
Напомним, по информации главы Одесской МВА Сергея Лысака этой ночью воздушная тревога в городе была объявлена 6 раз. После атаки известно о трех пострадавших мужчинах. Один из них в тяжелом состоянии, еще одной женщине оказана помощь на месте.
Также ранее Сергей Лысак сообщал, что в результате атаки повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. Также он проинформировал, что все соответствующие службы работают на местах.
