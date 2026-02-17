Атака дронов на Одессу 17 февраля - пострадавшие и разрушения

Спасатели работают на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесчины

В ночь на 17 февраля Россия массированно атаковала Одессу и район ударными беспилотниками. Есть повреждения жилых домов, гражданской инфраструктуры и раненые, вспыхнули пожары на нескольких локациях. После атаки часть города осталась без света, а из-за обесточивания насосных станций у людей пропала вода.

Новини.LIVE рассказывает о последствиях атаки на Одессу в ночь на 17 февраля.

Атака на Одессу: что известно

Ночная атака на Одессу закончилась сразу несколькими пожарами и повреждениями. По данным Главного управления ГСЧС в Одесской области, удары пришлись по энергетической и гражданской инфраструктуре. Пришлось работать одновременно на разных локациях.

Последствия попадания в СТО в Одессе. Фото: ГСЧС Одесчины

В результате обстрела повреждения получил 25-этажный жилой дом. На 22-м этаже повреждена квартира и балкон лестничной клетки. На месте работали психологи ГСЧС и оказали помощь 20 жильцам, среди которых был один ребенок. Пожара в доме не произошло, информации о пострадавших на этой локации не поступало.

Психологи работают на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесчины

Жители дома, в который попал дрон. Фото: ГСЧС Одесчины

Также из-за атаки горели и объекты бизнеса. Огонь охватил здание СТО и склад автомобильных шин. Пожар ликвидировали на площади 300 м. кв, пламя уничтожило два автомобиля. Также занялись два продовольственных магазина. Спасатели потушили возгорание и не допустили распространения огня.

Еще одно место попадания — гаражный кооператив. Там вспыхнул пожар, повреждены семь гаражей, два автомобиля полностью уничтожены. Именно на этой локации, по предварительным данным, пострадали два человека.

Машины сгорели в результате попадания в гараж. Фото: ГСЧС Одесчины

Всего к ликвидации последствий привлекали более 50 спасателей. По состоянию на утро все пожары были ликвидированы.

Пострадавшие в результате обстрела

В то же время в Одесской областной прокуратуре добавили, что от вражеской атаки пострадали два гражданских человека: 62-летний и 65-летний мужчины были доставлены в больницу. В ведомстве также уточнили, что в результате удара повреждены частное домовладение, остановка общественного транспорта и мини-маркет.

"На месте преступления работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и сотрудниками СБУ", — отметили там.

Что со светом в Одессе

После атаки в городе снова обострилась ситуация с электроснабжением. В части Киевского района свет исчез, по информации ДТЭК, из-за локальной аварии в сети, ремонтные бригады выехали на место.

Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот с dtek-oem.com.ua

Что с водой в городе

Из-за обесточивания объектов водопроводной системы без воды остались потребители Киевского и части Хаджибейского районов Одессы. Также проблемы с водоснабжением зафиксировали в Лиманце, на Красном хуторе, в жилом массиве "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и в ЖКП "Таирово".

Сообщение коммунальщиков. Фото: скриншот из Telegram

В Инфоксводоканале предупредили, что у некоторых потребителей Хаджибейского и Приморского районов возможно снижение давления или отсутствие воды на верхних этажах. Подача воды должна стабилизироваться после восстановления электроснабжения.

Напомним, по информации главы Одесской МВА Сергея Лысака этой ночью воздушная тревога в городе была объявлена 6 раз. После атаки известно о трех пострадавших мужчинах. Один из них в тяжелом состоянии, еще одной женщине оказана помощь на месте.

Также ранее Сергей Лысак сообщал, что в результате атаки повреждены объект инфраструктуры и гражданские здания. В одном из районов возник пожар на верхних этажах жилого дома. Также он проинформировал, что все соответствующие службы работают на местах.

