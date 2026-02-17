Взрывы в Одессе 17 февраля

В Одессе прогремели взрывы
Взрывы в Одессе прогремели прямо сейчас, в ночь на 17 февраля. На город летели несколько российских беспилотников.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".
Звуки взрывов в Одессе в ночь на 17 февраля
"В Одессе слышны взрывы, сообщили корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 01:21.
За 40 минут до этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в Черном море фиксировались три ударных беспилотника, которые летели в направлении Одессы.
Также отметим, что чуть больше часа назад местные паблики также информировали о взрыве в городе. Что это именно было, пока непонятно, однако люди утверждали, что после взрыва возникли проблемы со светом.
Где объявили тревогу сейчас
По состоянию на 01:27 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что в Одессе поздно вечером 14 февраля тоже прогремели взрывы. Тогда военные тоже предупреждали о дронах.
Затем уже утром стало известно, что в Одессе в результате российской атаки повреждены здания и инфраструктура.
