Вечерний взрыв в Одессе 14 февраля 2026 года — что известно об обстреле

Взрыв ночью. Фото иллюстративное: Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека

Взрыв прогремел в Одессе сейчас, поздно вечером в субботу, 14 февраля. Воздушной тревоги в Одесском районе на данный момент нет, но отбой дали недавно.

Воздушные Силы ВС Украины сообщали о БпЛА курсом на Одессу, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрыве в Одессе вечером 14 февраля

Воздушная тревога в Одесском районе продолжалась с 22:40 до 22:55. По состоянию на 22:35, по информации Воздушных Сил ВС БпЛА в акватории Черного моря держал курс на Санжейку, но в 22:39 изменил курс на Черноморск или Лиманку, а в 22:45 направился на Одессу.

Где объявили воздушную тревогу вечером 14 февраля

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:04 14 февраля

По состоянию на 23:04 воздушная тревога продолжается в Запорожской и Донецкой областях, а также частях Днепропетровщины, Черниговщины и Сумщины.

Напомним, в ночь на 14 февраля РФ атаковала Одессу ударными БпЛА. Погибла женщина 1950 года рождения.

Также мы сообщали, что ночью 14 февраля подверглась вражескому удару Киевщина. Пострадали люди.