Главная Одесса В Одессе прогремел взрыв — что известно об обстреле

В Одессе прогремел взрыв — что известно об обстреле

Дата публикации 14 февраля 2026 23:04
Вечерний взрыв в Одессе 14 февраля 2026 года — что известно об обстреле
Взрыв ночью. Фото иллюстративное: Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека

Взрыв прогремел в Одессе сейчас, поздно вечером в субботу, 14 февраля. Воздушной тревоги в Одесском районе на данный момент нет, но отбой дали недавно.

Воздушные Силы ВС Украины сообщали о БпЛА курсом на Одессу, передает Новини.LIVE.

Атака БпЛА вечером 14 февраля 2026 года
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрыве в Одессе вечером 14 февраля

Воздушная тревога в Одесском районе продолжалась с 22:40 до 22:55. По состоянию на 22:35, по информации Воздушных Сил ВС БпЛА в акватории Черного моря держал курс на Санжейку, но в 22:39 изменил курс на Черноморск или Лиманку, а в 22:45 направился на Одессу.

Где объявили воздушную тревогу вечером 14 февраля

Воздушная тревога вечером 14 февраля 2026 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:04 14 февраля

По состоянию на 23:04 воздушная тревога продолжается в Запорожской и Донецкой областях, а также частях Днепропетровщины, Черниговщины и Сумщины.

Напомним, в ночь на 14 февраля РФ атаковала Одессу ударными БпЛА. Погибла женщина 1950 года рождения.

Также мы сообщали, что ночью 14 февраля подверглась вражескому удару Киевщина. Пострадали люди.

взрыв беспилотники обстрелы Новости Одессы война в Украине
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
