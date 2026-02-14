Российский обстрел Одессы 14 февраля — под завалами обнаружили тело женщины

Атака России на Одессу — из-под завалов достали тело женщины
Российские оккупанты в ночь на 14 февраля атаковали Одессу. Под завалами разрушенного частного дома спасатели достали тело погибшей женщины.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Одессы 14 февраля
"К сожалению, под завалами разрушенного частного дома спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1950 года рождения. Мои искренние соболезнования родным и близким", — отметил Лысак.
Российские оккупанты разрушили дом, а взрывной волной были повреждены окна в соседних домах. На месте атаки работают все необходимые службы.
Кроме того, развернут оперативный штаб.
Напомним, в ночь на 14 февраля российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами.
Враг атаковал также Одессу в ночь на 13 февраля. Под ударом России оказались энергообъекты, портовая инфраструктура и жилые кварталы.
Читайте Новини.LIVE!