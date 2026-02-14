Видео
Главная Одесса Атака России на Одессу — из-под завалов достали тело женщины

Атака России на Одессу — из-под завалов достали тело женщины

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 07:07
Российский обстрел Одессы 14 февраля — под завалами обнаружили тело женщины
Последствия российского обстрела Одессы 14 февраля. Фото: t.me/odesaMVA

Российские оккупанты в ночь на 14 февраля атаковали Одессу. Под завалами разрушенного частного дома спасатели достали тело погибшей женщины.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Российский обстрел Одессы 14 февраля

"К сожалению, под завалами разрушенного частного дома спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1950 года рождения. Мои искренние соболезнования родным и близким", — отметил Лысак.

Російський обстріл Одеси 14 лютого
Последствия российского обстрела Одессы 14 февраля. Фото: t.me/odesaMVA

Российские оккупанты разрушили дом, а взрывной волной были повреждены окна в соседних домах. На месте атаки работают все необходимые службы.

Обстріл Одеси 14 лютого
Оперативный штаб. Фото: t.me/odesaMVA

Кроме того, развернут оперативный штаб.

null
Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 14 февраля российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами.

Враг атаковал также Одессу в ночь на 13 февраля. Под ударом России оказались энергообъекты, портовая инфраструктура и жилые кварталы.

Одесса война смерть Украина обстрелы дроны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
