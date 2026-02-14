РФ ночью 14 февраля 2026 года обстреляла Одессу — какие последствия дроновой атаки

РФ нанесла удар по дому в Одессе — вспыхнул пожар
В ночь на субботу, 14 февраля россияне атаковали Одессу ударными БпЛА. В одном из районов города получил повреждения одноэтажный жилой дом.
Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.
Что известно об обстреле Одессы ночью 14 февраля
Возник пожар. На месте работают спасатели и оперативные службы. Информацию о пострадавших уточняют.
Воздушная тревога в Одесском районе продолжалась с 00:20 до 00:49. В 00:46 Воздушные Силы ВС Украины предупредили о движении БпЛА с Черного моря на Одессу.
Напомним, поздно вечером 13 февраля раздавались взрывы в Киеве. В столице работала ПВО.
Также мы сообщали, что в ночь на 14 февраля на Киевщине в результате обстрела травмировались два человека. Пострадавших доставили в больницу.
