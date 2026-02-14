РФ ночью 14 февраля 2026 года обстреляла Одессу — какие последствия дроновой атаки

Разрушение дома в Одессе после обстрела ночью 14 февраля 2026 года. Фото: Сергей Лысак

В ночь на субботу, 14 февраля россияне атаковали Одессу ударными БпЛА. В одном из районов города получил повреждения одноэтажный жилой дом.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Возник пожар. На месте работают спасатели и оперативные службы. Информацию о пострадавших уточняют.

Последствия обстрела Одессы ночью 14 февраля 2026 года. Фото: Сергей Лысак

Воздушная тревога в Одесском районе продолжалась с 00:20 до 00:49. В 00:46 Воздушные Силы ВС Украины предупредили о движении БпЛА с Черного моря на Одессу.

Автобус оперативного штаба на месте обстрела. Фото: Сергей Лысак

Напомним, поздно вечером 13 февраля раздавались взрывы в Киеве. В столице работала ПВО.

Также мы сообщали, что в ночь на 14 февраля на Киевщине в результате обстрела травмировались два человека. Пострадавших доставили в больницу.