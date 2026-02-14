Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса РФ нанесла удар по дому в Одессе — вспыхнул пожар

РФ нанесла удар по дому в Одессе — вспыхнул пожар

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 02:03
РФ ночью 14 февраля 2026 года обстреляла Одессу — какие последствия дроновой атаки
Разрушение дома в Одессе после обстрела ночью 14 февраля 2026 года. Фото: Сергей Лысак

В ночь на субботу, 14 февраля россияне атаковали Одессу ударными БпЛА. В одном из районов города получил повреждения одноэтажный жилой дом.

Об этом сообщил начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что известно об обстреле Одессы ночью 14 февраля

Возник пожар. На месте работают спасатели и оперативные службы. Информацию о пострадавших уточняют.

Разрушения после обстрела Одессы ночью 14 февраля 2026 года
Последствия обстрела Одессы ночью 14 февраля 2026 года. Фото: Сергей Лысак

Воздушная тревога в Одесском районе продолжалась с 00:20 до 00:49. В 00:46 Воздушные Силы ВС Украины предупредили о движении БпЛА с Черного моря на Одессу.

Оперативный штаб на месте атаки
Автобус оперативного штаба на месте обстрела. Фото: Сергей Лысак

Напомним, поздно вечером 13 февраля раздавались взрывы в Киеве. В столице работала ПВО.

Также мы сообщали, что в ночь на 14 февраля на Киевщине в результате обстрела травмировались два человека. Пострадавших доставили в больницу.

беспилотники обстрелы Новости Одессы война в Украине БпЛА пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации