РФ уночі 14 лютого 2026 року обстріляла Одесу — які наслідки дронової атаки

РФ завдала удару по будинку в Одесі — спалахнула пожежа
У ніч проти суботи, 14 лютого росіяни атакували Одесу ударними БпЛА. В одному з районів міста зазнав пошкоджень одноповерховий житловий будинок.
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.
Що відомо про обстріл Одеси вночі 14 лютого
Виникла пожежа. На місці працюють рятувальники та оперативні служби. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.
Повітряна тривога в Одеському районі тривала від 00:20 до 00:49. О 00:46 Повітряні Сили ЗС України попередили про рух БпЛА з Чорного з Чорного моря на Одесу.
Нагадаємо, пізно ввечері 13 лютого лунали вибухи в Києві. У столиці працювала ППО.
Також ми повідомляли, що в ніч проти 14 лютого на Київщині внаслідок обстрілу травмувалися двоє людей. Постраждалих доставили до лікарні.
Читайте Новини.LIVE!