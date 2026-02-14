РФ уночі 14 лютого 2026 року обстріляла Одесу — які наслідки дронової атаки

Руйнування будинку в Одесі після обстрілу вночі 14 лютого 2026 року. Фото: Сергій Лисак

У ніч проти суботи, 14 лютого росіяни атакували Одесу ударними БпЛА. В одному з районів міста зазнав пошкоджень одноповерховий житловий будинок.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про обстріл Одеси вночі 14 лютого

Виникла пожежа. На місці працюють рятувальники та оперативні служби. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Наслідки обстрілу Одеси вночі 14 лютого 2026 року. Фото: Сергій Лисак

Повітряна тривога в Одеському районі тривала від 00:20 до 00:49. О 00:46 Повітряні Сили ЗС України попередили про рух БпЛА з Чорного з Чорного моря на Одесу.

Автобус оперативного штабу на місці обстрілу. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, пізно ввечері 13 лютого лунали вибухи в Києві. У столиці працювала ППО.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 14 лютого на Київщині внаслідок обстрілу травмувалися двоє людей. Постраждалих доставили до лікарні.