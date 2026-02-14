Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ завдала удару по будинку в Одесі — спалахнула пожежа

РФ завдала удару по будинку в Одесі — спалахнула пожежа

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 02:03
РФ уночі 14 лютого 2026 року обстріляла Одесу — які наслідки дронової атаки
Руйнування будинку в Одесі після обстрілу вночі 14 лютого 2026 року. Фото: Сергій Лисак

У ніч проти суботи, 14 лютого росіяни атакували Одесу ударними БпЛА. В одному з районів міста зазнав пошкоджень одноповерховий житловий будинок.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про обстріл Одеси вночі 14 лютого 

Виникла пожежа. На місці працюють рятувальники та оперативні служби. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Руйнування після обстрілу Одеси вночі 14 лютого 2026 року
Наслідки обстрілу Одеси вночі 14 лютого 2026 року. Фото: Сергій Лисак

Повітряна тривога в Одеському районі тривала від 00:20 до 00:49. О 00:46 Повітряні Сили ЗС України попередили про рух БпЛА з Чорного з Чорного моря на Одесу.

Оперативний штаб на місці атаки
Автобус оперативного штабу на місці обстрілу. Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, пізно ввечері 13 лютого лунали вибухи в Києві. У столиці працювала ППО.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 14 лютого на Київщині внаслідок обстрілу травмувалися двоє людей. Постраждалих доставили до лікарні.

безпілотники обстріли Новини Одеси війна в Україні БпЛА постраждалі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації