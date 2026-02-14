Відео
Головна Одеса Атака Росії на Одесу — з-під завалів дістали тіло жінки

Атака Росії на Одесу — з-під завалів дістали тіло жінки

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 07:07
Російський обстріл Одеси 14 лютого — під завалами виявили тіло жінки
Наслідки російського обстрілу Одеси 14 лютого. Фото: t.me/odesaMVA

Російські окупанти у ніч проти 14 лютого атакували Одесу. Під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблої жінки.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Російський обстріл Одеси 14 лютого

"На жаль, під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1950 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким", — зазначив Лисак.

Російський обстріл Одеси 14 лютого
Наслідки російського обстрілу Одеси 14 лютого. Фото: t.me/odesaMVA

Російські окупанти зруйнували будинок, а вибуховою хвилею було пошкоджено вікна в сусідніх оселях. На місці атаки працюють всі необхідні служби.

Обстріл Одеси 14 лютого
Оперативний штаб. Фото: t.me/odesaMVA

Крім того, розгорнуто оперативний штаб.

null
Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російські окупанти атакували Одесу ударними дронами

Ворог атакував також Одесу у ніч проти 13 лютого. Під ударом Росії опинилися енергообʼєкти, портова інфраструктура та житлові квартали.

Одеса війна смерть Україна обстріли дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
