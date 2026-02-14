Російський обстріл Одеси 14 лютого — під завалами виявили тіло жінки

Наслідки російського обстрілу Одеси 14 лютого. Фото: t.me/odesaMVA

Російські окупанти у ніч проти 14 лютого атакували Одесу. Під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблої жінки.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Одеси 14 лютого

"На жаль, під завалами зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1950 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким", — зазначив Лисак.

Російські окупанти зруйнували будинок, а вибуховою хвилею було пошкоджено вікна в сусідніх оселях. На місці атаки працюють всі необхідні служби.

Оперативний штаб. Фото: t.me/odesaMVA

Крім того, розгорнуто оперативний штаб.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 14 лютого російські окупанти атакували Одесу ударними дронами.

Ворог атакував також Одесу у ніч проти 13 лютого. Під ударом Росії опинилися енергообʼєкти, портова інфраструктура та житлові квартали.