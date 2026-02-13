Обстріл Одеси 13 лютого: автосалон і наслідки

Одеса під ударом — фото із зруйнованих об'єктів
У ніч на 13 лютого Одеса та область знову опинилися під масованою атакою Росії. Ударів зазнали енергетичні об’єкти, портова інфраструктура та житлові квартали. Є загиблий і поранені. На місцях тривають рятувальні та слідчі дії.
Журналісти Новини.LIVE побували в зруйнованому автосалоні, зафіксували наслідки та поспілкувалися з охоронцем.
Удар по автосалону
Головний удар прийшовся на цивільні об'єкти, серед яких опинився автосалон. Будівля зазнала значних пошкоджень, а вогонь та уламки понівечили майже 30 автомобілів, що стояли поруч. Охоронець закладу, Михайло, дивом залишився живим, хоча під час вибухів перебував на своєму посту.
"Вони летіли й гуділи, а потім почали влучати. Спочатку там, а потім уже тут. Коли б’ють просто над головою — стає по-справжньому страшно", — розповів охоронець Михайло.
Пошкодження енергооб'єкта
Унаслідок нічної атаки ворог знову вдарив по енергетичній інфраструктурі Одещини. Руйнування оцінюють як надзвичайно серйозні — відновлення обладнання потребуватиме тривалого часу. Наразі аварійні бригади працюють на місцях прильотів, розбирають завали та ліквідовують наслідки обстрілу. Першочергове завдання — повернути електропостачання об’єктам критичної інфраструктури.
Що відомо про атаку
У ніч на 13 лютого збройні сили РФ масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Під удар потрапили енергетичні об’єкти, портова інфраструктура та житловий сектор. Пошкоджено дві 24-поверхові житлові будівлі, приміщення автосалону та складські споруди. Загалом зазнали пошкоджень майже 30 автомобілів.
Внаслідок атаки загинув 20-річний чоловік. Ще шестеро чоловіків віком 31, 32, 37, 38, 49 та 53 роки отримали поранення. Усіх постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
За процесуального керівництва Одеська обласна прокуратура розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, ми повідомляли, що у ніч проти 13 лютого окупанти атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 154 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших. На декількох локаціях зафіксовано влучання.
Також ми писали, що РФ атакувала ТЕЦ Києва. зафіксовано пошкодження на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Відновлення теплопостачання на одній станції планують завершити протягом доби, на іншій — орієнтовно за дві.
