Головна Одеса Нові деталі щодо атаки на Одесу — є загиблий та постраждалі

Нові деталі щодо атаки на Одесу — є загиблий та постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 08:55
Нічна атака БпЛА на Одещину: жертви та масштабні пожежі
Зруйнований автосалон. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Уночі, 13 лютого, російські безпілотники атакували Одесу, вдаривши по цивільній та портовій інфраструктурі. Відомо про одну загиблу людину, ще декілька людей дістали поранення. Вогонь охопив автосалон і склади, пошкоджено житлові будинки та соціальні об’єкти. Рятувальники ліквідували пожежі, комунальні служби працюють із ночі.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу

Цілями атаки, цієї ночі стали об’єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури в Одеській області. У порту пошкоджено склади з добривами. Через влучання виникли пожежі: згоріли чотири легкові автомобілі та вантажні вагони. В Одесі зафіксовано падіння уламків і прямі влучання БпЛА. Два "шахеди" поцілили у квартири в двох багатоповерхівках — без подальшого загорання. Пошкоджено автосалон і цивільну інфраструктуру. Вибуховою хвилею вибило вікна у дитячому садку та гімназії. На жаль, одна людина загинула. Ще шестеро дістали поранення, троє з них — у важкому стані.

РФ атакувала Одесі 13 лютого
Пожежа в автосалоні. Фото: ДСНС Одещини
Обстріл Одеси 13 лютого
Вогнеборець приборкує загоряння. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки атаки на Одесу 13 лютого
Дим від пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Найбільша пожежа спалахнула в автосалоні. Вогонь поширився на площу близько 2 000 метрів квадратних, горіли припарковані авто, гаражні бокси та зазнав значних пошкоджень енергетичний об’єкт. Рятувальники працювали у надскладних умовах одразу в кількох районах міста. Пожежі оперативно ліквідовані. На місцях із ночі працюють екстрені й комунальні служби. Вони прибирають уламки та закривають віконні отвори плівкою. Розгорнуто оперативні штаби для допомоги мешканцям. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини країни-агресора проти мирного населення. До ліквідації наслідків залучили понад 90 рятувальників.

РФ атакувала Одесі 13 лютого
Рятувальник в диму. Фото: ДСНС Одещини
Обстріл Одеси 13 лютого
Надзвичайник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки атаки на Одесу 13 лютого
Рятувальник ліквідовує вогонь. Фото: ДСНС Одещини
РФ атакувала Одесі 13 лютого
Палаюче авто. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок ворожої атаки в Одесі перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Триває огляд пошкоджень і оцінка стану мереж фахівцями. Водночас відновлювальні роботи вже розпочато.

Також ми писали, що напередодні, 11 лютого, ввечері окупанти атакували безпілотниками Харківщину. Удари були спрямовані по центру міста Барвінкове, що призвело до руйнувань та поранень серед цивільного населення.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
