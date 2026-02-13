Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Новые детали об атаке на Одессу — есть погибший и пострадавшие

Новые детали об атаке на Одессу — есть погибший и пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 08:55
Ночная атака БпЛА в Одесской области: жертвы и масштабные пожары
Разрушенный автосалон. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночью, 13 февраля, российские беспилотники атаковали Одессу, ударив по гражданской и портовой инфраструктуре. Известно об одном погибшем человеке, еще несколько человек получили ранения. Огонь охватил автосалон и склады, повреждены жилые дома и социальные объекты. Спасатели ликвидировали пожары, коммунальные службы работают с ночи.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела

Целями атаки, этой ночью стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры в Одесской области. В порту повреждены склады с удобрениями. Из-за попадания возникли пожары: сгорели четыре легковых автомобиля и грузовые вагоны. В Одессе зафиксировано падение обломков и прямые попадания БпЛА. Два "шахеда" попали в квартиры в двух многоэтажках — без дальнейшего возгорания. Поврежден автосалон и гражданская инфраструктура. Взрывной волной выбило окна в детском саду и гимназии. К сожалению, один человек погиб. Еще шестеро получили ранения, трое из них — в тяжелом состоянии.

РФ атакувала Одесі 13 лютого
Пожар в автосалоне. Фото: ГСЧС Одесской области
Обстріл Одеси 13 лютого
Огнеборец укрощает возгорание. Фото: ГСЧС Одесской области
Наслідки атаки на Одесу 13 лютого
Дым от пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Самый крупный пожар вспыхнул в автосалоне. Огонь распространился на площадь около 2 000 квадратных метров, горели припаркованные авто, гаражные боксы и получил значительные повреждения энергетический объект. Спасатели работали в сверхсложных условиях сразу в нескольких районах города. Пожары оперативно ликвидированы. На местах с ночи работают экстренные и коммунальные службы. Они убирают обломки и закрывают оконные проемы пленкой. Развернуты оперативные штабы для помощи жителям. Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора против мирного населения. К ликвидации последствий привлекли более 90 спасателей.

РФ атакувала Одесі 13 лютого
Спасатель в дыму. Фото: ГСЧС Одесской области
Обстріл Одеси 13 лютого
Чрезвычайник на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
Наслідки атаки на Одесу 13 лютого
Спасатель ликвидирует огонь. Фото: ГСЧС Одесской области
РФ атакувала Одесі 13 лютого
Горящее авто. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что в результате вражеской атаки в Одессе перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Продолжается осмотр повреждений и оценка состояния сетей специалистами. В то же время восстановительные работы уже начаты.

Также мы писали, что накануне, 11 февраля, вечером оккупанты атаковали беспилотниками Харьковскую область. Удары были направлены по центру города Барвенково, что привело к разрушениям и ранениям среди гражданского населения.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака погибшие разрушения пострадавшие
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации