Ночная атака БпЛА в Одесской области: жертвы и масштабные пожары

Новые детали об атаке на Одессу — есть погибший и пострадавшие
Ночью, 13 февраля, российские беспилотники атаковали Одессу, ударив по гражданской и портовой инфраструктуре. Известно об одном погибшем человеке, еще несколько человек получили ранения. Огонь охватил автосалон и склады, повреждены жилые дома и социальные объекты. Спасатели ликвидировали пожары, коммунальные службы работают с ночи.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела
Целями атаки, этой ночью стали объекты портовой, жилой, промышленной и энергетической инфраструктуры в Одесской области. В порту повреждены склады с удобрениями. Из-за попадания возникли пожары: сгорели четыре легковых автомобиля и грузовые вагоны. В Одессе зафиксировано падение обломков и прямые попадания БпЛА. Два "шахеда" попали в квартиры в двух многоэтажках — без дальнейшего возгорания. Поврежден автосалон и гражданская инфраструктура. Взрывной волной выбило окна в детском саду и гимназии. К сожалению, один человек погиб. Еще шестеро получили ранения, трое из них — в тяжелом состоянии.
Самый крупный пожар вспыхнул в автосалоне. Огонь распространился на площадь около 2 000 квадратных метров, горели припаркованные авто, гаражные боксы и получил значительные повреждения энергетический объект. Спасатели работали в сверхсложных условиях сразу в нескольких районах города. Пожары оперативно ликвидированы. На местах с ночи работают экстренные и коммунальные службы. Они убирают обломки и закрывают оконные проемы пленкой. Развернуты оперативные штабы для помощи жителям. Правоохранители документируют очередные военные преступления страны-агрессора против мирного населения. К ликвидации последствий привлекли более 90 спасателей.
Напомним, мы сообщали, что в результате вражеской атаки в Одессе перебои с электро-, тепло- и водоснабжением. Продолжается осмотр повреждений и оценка состояния сетей специалистами. В то же время восстановительные работы уже начаты.
Также мы писали, что накануне, 11 февраля, вечером оккупанты атаковали беспилотниками Харьковскую область. Удары были направлены по центру города Барвенково, что привело к разрушениям и ранениям среди гражданского населения.
