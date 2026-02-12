Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса РФ атаковала Одессу — повреждены высотка и гражданская инфраструктура

РФ атаковала Одессу — повреждены высотка и гражданская инфраструктура

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 23:19
Обстрел Одессы 12 февраля - повреждены многоэтажка и гражданская инфраструктура
Пожар в доме после атаки после атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

Российские оккупанты поздно вечером, 12 февраля, снова атаковали Одессу дронами. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Реклама
Читайте также:

Первые последствия обстрела Одессы вечером 12 февраля

"Враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд", — говорится в сообщении.

По словам Лысака, зафиксированы следующие последствия:

  • есть попадание в многоэтажку, в частности, повреждена квартира на верхних этажах, без дальнейшего возгорания;
  • поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек;
  • в другом районе города в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли.

"Информация о пострадавших уточняется. Воздушная тревога продолжается!", — добавил Лысак.

Обновлено 23:36

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также прокомментировал последствия атаки. По его словам, на данный момент повреждены жилая, промышленная и портовая инфраструктуры в Одесском районе.

"В Одессе повреждена территория автосалона и объекта рекреации. Также вражеский дрон попал в квартиру многоэтажного жилого дома. Возгорания не зафиксировано. На местах работают все соответствующие службы", — сообщил Кипер.

Он добавил, что предварительно в результате атаки в Одесском районе пострадали четыре человека. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, что в ночь на 12 февраля россияне тоже атаковали Одессу дронами. Вследствие ударов были повреждены жилые дома, торговые объекты и энергетическая инфраструктуры.

Также мы писали, что враг той ночью ударил по Киеву баллистикой и дронами. Из-за вражеской атаки были повреждены дом и нежилые застройки.

Одесса обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия разрушения
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации