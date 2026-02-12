Обстрел Одессы 12 февраля - повреждены многоэтажка и гражданская инфраструктура

Пожар в доме после атаки после атаки. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

Российские оккупанты поздно вечером, 12 февраля, снова атаковали Одессу дронами. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд.

Об этом в Telegram сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

"Враг снова атаковал Одессу ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура и жилой фонд", — говорится в сообщении.

По словам Лысака, зафиксированы следующие последствия:

есть попадание в многоэтажку, в частности, повреждена квартира на верхних этажах, без дальнейшего возгорания;

поврежден объект рекреационной инфраструктуры, где произошло возгорание хозяйственных построек;

в другом районе города в результате атаки возник пожар на территории объекта торговли.

"Информация о пострадавших уточняется. Воздушная тревога продолжается!", — добавил Лысак.

Обновлено 23:36

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также прокомментировал последствия атаки. По его словам, на данный момент повреждены жилая, промышленная и портовая инфраструктуры в Одесском районе.

"В Одессе повреждена территория автосалона и объекта рекреации. Также вражеский дрон попал в квартиру многоэтажного жилого дома. Возгорания не зафиксировано. На местах работают все соответствующие службы", — сообщил Кипер.

Он добавил, что предварительно в результате атаки в Одесском районе пострадали четыре человека. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.

Напомним, что в ночь на 12 февраля россияне тоже атаковали Одессу дронами. Вследствие ударов были повреждены жилые дома, торговые объекты и энергетическая инфраструктуры.

Также мы писали, что враг той ночью ударил по Киеву баллистикой и дронами. Из-за вражеской атаки были повреждены дом и нежилые застройки.