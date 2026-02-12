Атака дронов на Одессу: разрушения, пожары и перебои с водой

Рынок, дома и инфраструктура — последствия обстрела Одессы
Ночью, 12 февраля, российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В Одессе повреждены жилые дома, торговые объекты и энергетическая инфраструктура. Из-за обстрела вспыхнули пожары, есть разрушения и выбитые окна. По предварительным данным, пострадал один человек.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.
Последствия атаки
Больше всего пострадал девятиэтажный жилой дом. На верхнем этаже разрушены фасадная стена и крыша. Спасатели быстро потушили пожар, который возник после попадания. Также загорелись торговые павильоны на рынке и помещения супермаркета. В окрестных домах выбило остекление, повреждены частные автомобили — загорелись около 15 машин.
По информации ГСЧС, во время ликвидации последствий спасателям приходилось работать в сверхсложных условиях из-за повторных сигналов воздушной тревоги. Психологи службы оказали помощь 23 жителям, которые оказались в эпицентре событий. К работам привлекли 58 спасателей и 16 единиц техники.
Проблемы с электро- и водоснабжением
В результате обстрела также возникли проблемы с электроснабжением, что привело к перебоям с водой. Из-за обесточивания объектов водопроводной системы без водоснабжения остались потребители Киевского и части Хаджибейского районов Одессы, а также села Лиманка и Красный Хутор, жилые массивы "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и район Таирово. Возможно также снижение давления воды в Хаджибейском и Приморском районах города.
Как сообщили в ДТЭК, во время ночной атаки враг повредил очередной энергетический объект в Одесской области. Это уже 31-я крупная подстанция компании, которая пострадала от обстрелов. Разрушения значительные, ремонт потребует длительного времени. Сейчас энергетики работают на месте, разбирают завалы и в первую очередь пытаются вернуть электроснабжение объектам критической инфраструктуры. Кроме того, плановые ремонтные работы, которые были запланированы на сегодня с 06:00 до 18:00 отменены. После восстановления света подача воды должна стабилизироваться.
На местах ударов работают все соответствующие службы. Правоохранители документируют последствия очередного преступления российских войск против гражданского населения Одесской области.
