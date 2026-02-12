Атака дронов на Одессу: разрушения, пожары и перебои с водой

Пожар на рынке. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью, 12 февраля, российские войска снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В Одессе повреждены жилые дома, торговые объекты и энергетическая инфраструктура. Из-за обстрела вспыхнули пожары, есть разрушения и выбитые окна. По предварительным данным, пострадал один человек.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

Больше всего пострадал девятиэтажный жилой дом. На верхнем этаже разрушены фасадная стена и крыша. Спасатели быстро потушили пожар, который возник после попадания. Также загорелись торговые павильоны на рынке и помещения супермаркета. В окрестных домах выбило остекление, повреждены частные автомобили — загорелись около 15 машин.

Поврежденный дом. Фото: ГСЧС Одесской области

Авто после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

По информации ГСЧС, во время ликвидации последствий спасателям приходилось работать в сверхсложных условиях из-за повторных сигналов воздушной тревоги. Психологи службы оказали помощь 23 жителям, которые оказались в эпицентре событий. К работам привлекли 58 спасателей и 16 единиц техники.

Жители Одессы после обстрела. Фото: ГСЧС Одесской области

Последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Проблемы с электро- и водоснабжением

В результате обстрела также возникли проблемы с электроснабжением, что привело к перебоям с водой. Из-за обесточивания объектов водопроводной системы без водоснабжения остались потребители Киевского и части Хаджибейского районов Одессы, а также села Лиманка и Красный Хутор, жилые массивы "Радужный", "Совиньон 1-5", "Черноморка" и район Таирово. Возможно также снижение давления воды в Хаджибейском и Приморском районах города.

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Как сообщили в ДТЭК, во время ночной атаки враг повредил очередной энергетический объект в Одесской области. Это уже 31-я крупная подстанция компании, которая пострадала от обстрелов. Разрушения значительные, ремонт потребует длительного времени. Сейчас энергетики работают на месте, разбирают завалы и в первую очередь пытаются вернуть электроснабжение объектам критической инфраструктуры. Кроме того, плановые ремонтные работы, которые были запланированы на сегодня с 06:00 до 18:00 отменены. После восстановления света подача воды должна стабилизироваться.

Спасатель ликвидирует последствия. Фото: ГСЧС Одесской области

Чрезвычайники тушат огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

На местах ударов работают все соответствующие службы. Правоохранители документируют последствия очередного преступления российских войск против гражданского населения Одесской области.

Напомним, мы сообщали, что РФ нанесла удар дронами и ракетами по Днепру. В результате атаки есть пострадавшие, среди них — дети. Из-за обстрела произошло несколько пожаров. Известно о повреждении объектов инфраструктуры, частных домов и автомобилей.

Также мы писали, что под ударом оккупантов оказался Киев. В результате обстрела баллистикой и дронами в столице повреждена гражданская инфрастурктура. В частности жилые дома и нежилую застройку.