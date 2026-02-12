Відео
Україна
Головна Одеса Ринок, будинки та інфраструктура — наслідки обстрілу Одеси

Ринок, будинки та інфраструктура — наслідки обстрілу Одеси

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 09:09
Атака дронів на Одесу: руйнування, пожежі та перебої з водою
Пожежа на ринку. Фото: ДСНС Одещини

Уночі, 12 лютого, російські війська знову атакували Одещину ударними безпілотниками. В Одесі пошкоджено житлові будинки, торговельні об’єкти та енергетичну інфраструктуру. Через обстріл спалахнули пожежі, є руйнування і вибиті вікна. За попередніми даними, постраждала одна людина.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Наслідки атаки

Найбільше постраждав дев’ятиповерховий житловий будинок. На верхньому поверсі зруйновано фасадну стіну та дах. Рятувальники швидко загасили пожежу, яка виникла після влучання. Також зайнялися торговельні павільйони на ринку та приміщення супермаркету. У навколишніх будинках вибило скління, пошкоджено приватні автомобілі — загорілися близько 15 машин.

Обстріл Одеси 12 лютого
Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС Одещини
Атака на Одесу 12 лютого
Авто після атаки. Фото: ДСНС Одещини

За інформацією ДСНС, під час ліквідації наслідків рятувальникам доводилося працювати в надскладних умовах через повторні сигнали повітряної тривоги. Психологи служби надали допомогу 23 мешканцям, які опинилися в епіцентрі подій. До робіт залучили 58 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Обстріл Одеси 12 лютого
Мешканці Одеси після обстрілу. Фото: ДСНС Одещини
Атака на Одесу 12 лютого
Наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Проблеми з електро- та водопостачанням

Унаслідок обстрілу також виникли проблеми з електропостачанням, що призвело до перебоїв із водою. Через знеструмлення об’єктів водопровідної системи без водопостачання залишилися споживачі Київського та частини Хаджибейського районів Одеси, а також села Лиманка й Червоний Хутір, житлові масиви "Райдужний", "Совіньон 1–5", "Чорноморка" та район Таїрово. Можливе також зниження тиску води у Хаджибейському та Приморському районах міста.

Обстріл Одеси 12 лютого
Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС Одещини
Атака на Одесу 12 лютого
Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Як повідомили в ДТЕК, під час нічної атаки ворог пошкодив черговий енергетичний об’єкт в Одеській області. Це вже 31-ша велика підстанція компанії, яка постраждала від обстрілів. Руйнування значні, ремонт потребуватиме тривалого часу. Наразі енергетики працюють на місці, розбирають завали та першочергово намагаються повернути електропостачання об’єктам критичної інфраструктури. Крім того, планові ремонті роботи, які були заплановані на сьогодні з 06:00 до 18:00 скасовано. Після відновлення світла подача води має стабілізуватися.

Обстріл Одеси 12 лютого
Рятувальник ліквідовує наслідки. Фото: ДСНС Одещини
Атака на Одесу 12 лютого
Надзвичайники гасять вогонь. Фото: ДСНС Одещини

На місцях ударів працюють усі відповідні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового злочину російських військ проти цивільного населення Одещини.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ завдала удару дронами та ракетами по Дніпру. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них — діти. Через обстріл сталося кілька пожеж. Відомо про пошкодження об'єктів інфраструктури, приватних будинків та автомобілів.

Також ми писали, що під ударом окупантів опинився Київ. Внаслідок обстрілу балістикою і дронами в столиці пошкоджено цивільну інфрастурктуру. Зокрема житлові будинки та нежитлову забудову.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака руйнування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
