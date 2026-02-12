Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ атакувала Одесу — пошкоджено висотку та цивільну інфраструктуру

РФ атакувала Одесу — пошкоджено висотку та цивільну інфраструктуру

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 23:19
Обстріл Одеси 12 лютого - пошкоджені багатоповерхівка та цивільна інфраструктура
Пожежа у будинку після атаки. Ілюстративне фото: ДСНС Києва

Російські окупанти пізно ввечері, 12 лютого, знову атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд.

Про це у Telegram повідомив глава Одеської МВА Сергій Лисак.

Реклама
Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Одеси ввечері 12 лютого

"Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд", — йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, зафіксовані наступні наслідки:

  • є влучання у багатоповерхівку, зокрема, пошкоджено квартиру на верхніх поверхах, без подальшого загорання;
  • пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури, де сталося загоряння господарських споруд;
  • в іншому районі міста внаслідок атаки виникла пожежа на території обʼєкта торгівлі.

"Інформація про постраждалих уточнюється. Повітряна тривога триває!", — додав Лисак.

Оновлено 23:36

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер теж прокоментував наслідки атаки. За його словами, станом на цю хвилину пошкоджено житлову, промислову та портову інфраструктури в Одеському районі.

"В Одесі пошкоджено територію автосалону та обʼєкта рекреації. Також ворожий дрон влучив у квартиру багатоповерхового житлового будинку. Загоряння не зафіксовано. На місцях працюють усі відповідні служби", — поінформував Кіпер.

Він додав, що попередньо, внаслідок атаки в Одеському районі постраждали четверо осіб. Одну людину госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, що в ніч проти 12 лютого росіяни теж атакували Одесу дронами. Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, торгівельні об'єкти та енергетична інфраструктури.

Також ми писали, що ворог тієї ночі вдарив по Києву балістикою та дронами. Через ворожу атаку були пошкоджені будинок та нежитлові забудови.

Одеса обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні Росія руйнування
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації