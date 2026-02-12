Обстріл Одеси 12 лютого - пошкоджені багатоповерхівка та цивільна інфраструктура

Пожежа у будинку після атаки. Ілюстративне фото: ДСНС Києва

Російські окупанти пізно ввечері, 12 лютого, знову атакували Одесу дронами. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд.

Про це у Telegram повідомив глава Одеської МВА Сергій Лисак.

Перші наслідки обстрілу Одеси ввечері 12 лютого

"Ворог знову атакував Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житловий фонд", — йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, зафіксовані наступні наслідки:

є влучання у багатоповерхівку, зокрема, пошкоджено квартиру на верхніх поверхах, без подальшого загорання;

пошкоджено об'єкт рекреаційної інфраструктури, де сталося загоряння господарських споруд;

в іншому районі міста внаслідок атаки виникла пожежа на території обʼєкта торгівлі.

"Інформація про постраждалих уточнюється. Повітряна тривога триває!", — додав Лисак.

Оновлено 23:36

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер теж прокоментував наслідки атаки. За його словами, станом на цю хвилину пошкоджено житлову, промислову та портову інфраструктури в Одеському районі.

"В Одесі пошкоджено територію автосалону та обʼєкта рекреації. Також ворожий дрон влучив у квартиру багатоповерхового житлового будинку. Загоряння не зафіксовано. На місцях працюють усі відповідні служби", — поінформував Кіпер.

Він додав, що попередньо, внаслідок атаки в Одеському районі постраждали четверо осіб. Одну людину госпіталізували у важкому стані.

Нагадаємо, що в ніч проти 12 лютого росіяни теж атакували Одесу дронами. Внаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, торгівельні об'єкти та енергетична інфраструктури.

Також ми писали, що ворог тієї ночі вдарив по Києву балістикою та дронами. Через ворожу атаку були пошкоджені будинок та нежитлові забудови.